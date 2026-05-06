La Depo busca cortar la racha negativa en el Clásico del Río Colorado

Unión Deportiva Catriel visitará a Petroleros Pampeanos en 25 de Mayo, con el objetivo de volver al triunfo y sumar tres puntos claves en un partido de fuerte identidad regional.

www.alasfmcatriel.com.ar (Transmisión exclusiva)

La Unión Deportiva Catriel afrontará este jueves un nuevo compromiso por la fecha 9 del torneo, nada menos que en una nueva edición del Clásico del Río Colorado frente a Petroleros Pampeanos, en la localidad de 25 de Mayo.

El conjunto catrielense llega con la necesidad de cambiar la racha negativa y buscar una victoria que le permita recuperar confianza en el certamen. Enfrente tendrá a un rival siempre exigente, en un cruce especial por la cercanía geográfica, la historia deportiva y la expectativa que genera cada enfrentamiento entre ambos clubes.

La jornada del jueves 7 tendrá actividad en tres categorías: Predécima desde las 18:30, Tercera a las 19:30 y Primera División a las 21:30.

Además, el sábado 9 continuará la programación con encuentros de divisiones formativas. Como visitantes jugarán Décima, Novena y Octava; mientras que como locales lo harán Quinta, Sexta y Séptima.

El partido de Primera División contará con transmisión en vivo de ALAS FM 95.1, acompañando a La Depo en una noche clave para sus aspiraciones deportivas.