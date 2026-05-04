Catriel: se disputaron campeonatos de Bochas y Tejo

El equipo de mayores de 60 años de Unión Deportiva Catriel tuvo una actuación sobresaliente en el Provincial de Bochas, logrando el subcampeonato y el pasaje al Nacional 2026 tras un fin de semana cargado de emoción y alto nivel competitivo.

Catriel volvió a posicionarse como epicentro deportivo regional con un fin de semana marcado por la competencia, la integración y el protagonismo local. Las instalaciones de Unión Deportiva Catriel fueron sede de dos eventos destacados que reunieron a deportistas de distintos puntos de Río Negro y La Pampa.

Por un lado, el Provincial de Bochas por equipos para mayores de 60 años dejó una actuación sobresaliente del conjunto local. Integrado por Cacho Torres, Mingo Tobares, Julio Moya y Ramón Rubén Argüello, y bajo la conducción de Luis Moreno, el equipo catrielense alcanzó el subcampeonato provincial tras caer en la final ante Río Colorado por 15 a 4.

El equipo de Río Colorado se quedó con el primer puesto

El camino hacia la definición tuvo su momento clave en semifinales, donde Catriel logró una contundente victoria por 15 a 1 frente a Luis Beltrán. Ese triunfo no solo significó el pase a la final, sino también la clasificación directa al Nacional de Bochas 2026, desatando la emoción de jugadores y público.

Más allá del resultado final, el rendimiento del equipo reflejó experiencia, precisión y un fuerte sentido de pertenencia, consolidando a Catriel entre los mejores de la provincia en la categoría.

INTERPROVINCIAL DE TEJO

En paralelo, el sábado se disputó el Torneo Día del Trabajador de tejo, que convocó a 15 parejas y contó con la participación de delegaciones de 25 de Mayo, Puelén y Cipolletti. La jornada, que se extendió durante todo el día, ofreció partidos de gran nivel y un ambiente de camaradería que fortaleció los lazos entre las distintas localidades.

La competencia tuvo un desarrollo parejo y exigente, con definiciones ajustadas que mantuvieron la expectativa hasta las instancias finales. El primer puesto quedó en manos de la dupla de Cipolletti, integrada por Amadeo Moyano y Paul Srifert, representantes del Grupo Fátima, quienes mostraron regularidad y solidez a lo largo del certamen.

El segundo lugar fue para los locales Hugo Silva y Natán Segovia, de “Los Canarios del Tejo” de Unión Deportiva Catriel, quienes cumplieron una destacada actuación y dejaron en alto la representación del club anfitrión.

Amadeo Moyano – Paul Srifer (Cipolletti)

Desde la organización se valoró especialmente la presencia de las delegaciones visitantes, destacando el esfuerzo de los equipos de 25 de Mayo y Puelén, y subrayando la importancia de estos encuentros como espacios de integración y desarrollo deportivo.

Hugo Silva y Natán Segovia (Catriel)