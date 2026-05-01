Catriel sumó experiencia en la 3° fecha de la Liga del Alto Valle

La Escuela Municipal de Handball participó en Cervantes con tres categorías. Menores damas y menores varones consiguieron importantes victorias, mientras que mayores varones cayó en un partido exigente.

El pasado 25 de abril se disputó en la localidad de Cervantes la tercera fecha de la Liga del Alto Valle de Handball, con presencia de equipos de la Escuela Municipal de Handball de Catriel.

La delegación catrielense compitió en las categorías menores damas, menores varones y mayores varones, dando continuidad a su participación dentro del certamen regional y fortaleciendo el proceso deportivo de la disciplina.

La jornada dejó un saldo positivo para las divisiones menores. En damas, Catriel logró una ajustada victoria por 19 a 18, mientras que en menores varones también hubo festejo, con triunfo por 21 a 19. Por su parte, el equipo de mayores varones cayó por 40 a 29 en un encuentro de alta exigencia.

Más allá de los resultados, la participación en la Liga del Alto Valle permite que los equipos municipales sumen roce competitivo, experiencia y continuidad frente a rivales de la región, consolidando el crecimiento del handball en la ciudad.

Resultados de la jornada

Menores damas: Catriel 19 – 18 rival

Menores varones: Catriel 21 – 19 rival

Mayores varones: Catriel 29 – 40 rival