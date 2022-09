Locura en Caleta Olivia: dos adolescentes de 13 años apuñalaron a otra de 12 “por un chico”

La nena está internada en estado crítico en el hospital local. Las agresoras son inimputables. Fue la hermana de la víctima la que reveló el motivo del salvaje ataque.

“Cómo puede ser que vayas a apuñalar a mi hermana por un chico. Eduquen a sus hijos, loco! Están mal de la cabeza”.

El posteo es un resumen de la locura que se vivió durante el festejo del día del Estudiante y de la Primavera en una plaza de la ciudad de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz. Dos adolescentes de 13 años le dieron varios puntazos a una chica de 12 en la cabeza y el cuello. ¿La razón? La contó en redes sociales la hermana de la víctima, que se encuentra internada en estado crítico: “Por un chico”.

“Mi nieta tuvo dos paros cardíacos. Ella llegó sin vida al hospital. La reanimaron y ahora ella está en estado crítico, tenemos que esperar 72 horas y no sabemos si queda con una muerte cerebral, es lo que nos están diciendo”, contó Elsa, la abuela de la chica atacada a La Opinión Austral.

La nena está internada desde el sábado en la terapia intensiva de Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo y las dos agresoras, ambas inimputables, fueron detenidas el mismo sábado pasado en que ocurrió el salvaje ataque y, luego, entregadas a sus familias.

El juez de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia, Marcos Pérez Soruco, es quien tiene en sus manos la causa. Primero se entrevistó con los padres de las sospechosas, luego, este miércoles se reunirá con las agresoras.

“La conducta es producto de la ausencia de figuras de autoridad en el grupo familiar”, dijo el juez, según el portal patagónico. Y agregó que tendrá una reunión con las autoridades escolares para saber si van a clases y que deberán presentarse dos veces por semana el juzgado. También, ordenará la “visita de una asistente social los domingos por la mañana para determinar que, efectivamente, esté en su domicilio”.

Diversos medios de prensa de Santa Cruz informaron que la locura se desató el sábado por la noche, en los alrededores de la Escuela Provincial Nº 69. Cuando el personal de la Unidad Regional de la Policía Local llegó al lugar, una adolescente blandía un cuchillo y lo descartó. La otra chica lo escondió y, fue en ese contexto, que también sufrió lesiones un agente. Ellas habían atacado a la víctima a puñaladas. Una fue la que le asestó las puñaladas y la otra la que la golpeó en la cabeza.

En el lugar se secuestraron ropa con manchas de sangre y el cuchillo. También los policías les tomaron declararon a los testigos del ataque.

En tanto, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Fabio Cotillo, llamó a “la reflexión” y dijo que, “lamentablemente, un hecho completamente inimaginable empañó lo que pensamos que debía ser una fiesta para la juventud”.

En tanto, este domingo compañeros y amigos de la nena atacada se juntaron reunieron en la plaza 20 de Noviembre de la ciudad santacruceña para pedir Justicia.

Elsa, la abuela, concluyó ante La Opinión Austral: “Acá nos conocemos todos. Mi nieta fue a ver un festival, no andaba loqueando, nada malo. Porque a dos pibas no les gustó la cara no la pueden atacar, son asesinas”.

