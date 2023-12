más de 500 animales morirían pro la crecida del Colorado

Un puestero de la zona Sargento Ocón, cerca de la represa Casa de Piedra está desesperado porque más de 500 animales permanecen aislados por la crecida del Río Colorado. “Es todo mi capital”….dijo

Se trata de Pedro Morales cuya familia es oriunda del lugar, incluso en sus tierras funciona el yacimiento “Puesto Morales” a unos 60 kilómetros de Catriel.

“He tratado de comunicarme con autoridades de La Pampa y Río Negro pero nadie me da una mano. Me llamó Juan Greco de COIRCO (LP) pero sin ninguna solución. De Río Negro, donde pertenezco, lamentablemente nadie me atendió el teléfono”.

“Hablé con Gastó Motta del DPA Catriel y tampoco me dio ninguna solución”.

“Son 530 animales entre ovejas y chivas. Ya no les queda alimento ahí en la isla y de a poco se van quedando sin tierra porque el agua está tapando el terreno. Si el Río sube un metro más se ahogan todos. Estamos desesperados”, exclamó

“Está muy bueno que venga mucho caudal de agua para el embalse y así funciona la Villa pero los crianceros sufrimos las consecuencias y nadie te da una solución”, finalizó

En la actualidad el caudal que se ha mantenido por varios días es de 600 m3 por segundo.