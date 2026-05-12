Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La ciclista destacó entre un pelotón de gran nivel y logró un valioso segundo puesto en la primera etapa de una de las pruebas más importantes del calendario regional.

En el marco de los festejos por el 116° aniversario de la ciudad de Allen, del 1 al 3 de mayo se desarrolló una de las competencias de ciclismo más esperadas de la región, reuniendo a destacados corredores y corredoras en un evento de alto nivel competitivo.

Entre las protagonistas estuvo Romina López, quien volvió a demostrar su vigencia y espíritu competitivo en una exigente prueba que contó con un importante pelotón y recorridos de gran intensidad.

La mejor actuación de la ciclista llegó durante la primera etapa disputada el sábado, en el tramo Allen–Guerrico, donde logró mantenerse dentro del grupo de punta durante gran parte de la carrera. En una definición muy ajustada, López consiguió finalizar en el segundo puesto de su categoría, subiendo al podio y ratificando su gran presente deportivo.

Más allá de los desafíos que presentó la organización y algunas complicaciones logísticas, la deportista logró sostener un rendimiento destacado y volvió a posicionarse entre las referentes del ciclismo regional.

Por cuestiones familiares, Romina no pudo formar parte de la etapa final programada para el domingo. Sin embargo, realizó un balance positivo de su participación y valoró especialmente haber podido competir nuevamente al más alto nivel, además de compartir el fin de semana con amistades y personas cercanas al ambiente deportivo.

Tras la competencia, la ciclista también agradeció el acompañamiento permanente de su familia, el trabajo de su entrenador y el apoyo de todas las personas que colaboran para que continúe desarrollándose dentro de la disciplina.