Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Será este lunes 11 y martes 12 de Mayo de 09:00 a 15:00 hs, por orden de llegada en la delegación del Registro Civil (Avenida Primeros Pobladores N° 179). Durante las dos jornadas de atención la comunidad podrá realizar trámites y realizar consultas ante el organismo provincial.
¿Qué trámites se podrán realizar?
DNI: primer ejemplar; primer ejemplar con identificación tardía; nuevo ejemplar; canje de la libreta enrolamiento; nuevo ejemplar y canje de la libreta cívica; nuevo ejemplar por robo, extravío o inutilización; nuevo ejemplar por cambio de domicilio; actualización de 5 a 8 años y de mayores de 14; actualización de mayor de edad fuera de término / tardía; rectificación de nombre, apellido, reconocimiento, fecha de nacimiento o género; de madre/s o padre/s tras adopción, y corrección de errores de emisión (no válido para cambios de domicilio o cambios que requieren rectificación).
Pasaporte: primer pasaporte de menor y de mayor; nuevo ejemplar de mayor y menor.