Medanito: el PJ busca destrabar la situación con un nuevo proyecto

El bloque de diputados del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) busca destrabar la situación del área petrolera «El Medanito». Tras el fracaso de la intención de que Pampetrol se haga cargo temporalmente, ahora apuesta a un proyecto que contemple los pedidos de la oposición.

La iniciativa fue presentada en una reunión que se llevó a cabo este miércoles entre los presidentes de todos los bloques que integran el cuerpo de la Legislatura: Daniel Lovera (Frejupa), Hipólito Altolaguirre (UCR), María Laura Trapaglia (PRO) y Sandra Fonseca (CO). «Se presentó un bosquejo, un borrador, de un proyecto de transición y licitación», explicaron fuentes legislativas.

En ese sentido, deslizaron que la intención busca incorporar los planteos que hicieron desde la Unión Cívica Radical y el PRO, para de esta manera garantizar su acompañamiento. «Es para empezar a hablar, un esquema para analizar la posibilidad de avanzar», explicaron, aunque dejaron ver cierto escepticismo sobre el resultado final.

Semanas atrás, el oficialismo no logró convencer a los bloques opositores y sacó en minoría, y en soledad, el proyecto del Poder Ejecutivo –con modificaciones- respecto a la explotación de El Medanito. El mismo establecía que Pampetrol asuma la operación del área con carácter transitorio a partir del 19 de junio de 2026 por un plazo máximo de 12 meses. También fijaba un plazo de 30 días corridos para que el Poder Ejecutivo remita un proyecto de ley para autorizar el llamado a licitación pública que defina el destino definitivo del área.

Desde la oposición lo rechazaron, con fuertes cuestionamientos a Pampetrol, y exigieron que el Gobierno envíe a la brevedad posible el proyecto de una nueva licitación del área. «El 18 de junio de este año vence la la concesión a la empresa PCR y por lo tanto, nosotros creemos que la solución definitiva pasa por hacer una nueva licitación a los efectos de concesionar el área a la empresa que haga la mejor oferta», dijo en Radio Noticias el legislador Javier Torroba (UCR) al explicar su rechazo al proyecto oficial.