Mini Rugby-Catriel presente en Roca con sus formativas en una jornada de puro aprendizaje

Roca-Las divisiones menores (Mini Rugby) del Catriel Rugby Club participaron de un encuentro en General Roca, donde el eje estuvo puesto en la integración, el juego y el crecimiento deportivo de los chicos de equipos regionales. ( FM Alas/ www.infosports.coma.ar )

El rugby formativo de Catriel volvió a sumar experiencia fuera de la localidad con su participación en un encuentro regional desarrollado en General Roca en cancha del equipo rojo. La delegación partió en horas de la madrugada y fue parte de una actividad que reunió a instituciones de distintos puntos del Alto Valle (Marabunta, Roca, Neuquén RC, Allen, Centenario), en una jornada marcada por el buen clima y la participación masiva.

Bajo la coordinación del profesor Maximiliano Campot, los equipos locales compitieron en distintas categorías. Los más pequeños, en M8, mostraron entusiasmo y constante movimiento en cada intervención, mientras que en M9 se destacó un grupo reducido pero comprometido, que incluso sumó minutos junto a jugadores de categorías superiores. Por su parte, los planteles de M13 y M14 evidenciaron avances en el juego colectivo y la comprensión de las dinámicas del deporte.

“Nos fue muy bien, linda experiencia para los chicos en las divisionales que mencionan, donde debutaron chicos nuevos de 6 y 7 años, además 4 chicos de M10, mientras que en M11 jugó por primera vez también uno de los chicos. Además los chicos se mostraban contentos porque hicieron tackles y tryes, así que estaban felices y pudimos regresar temprano, 18hs ya arribamos a Catriel”

La actividad comenzó a media mañana y se extendió durante varias horas, con partidos cortos que permitieron una amplia rotación y participación de todos los chicos. Más allá de los resultados, el objetivo central estuvo enfocado en la formación, el respeto por el rival y el desarrollo de habilidades dentro de la cancha.

Uno de los aspectos más valorados fue la posibilidad de compartir equipos con jugadores de otros clubes en instancias de integración, fortaleciendo vínculos y promoviendo el espíritu del rugby desde edades tempranas.

La jornada cerró con el tradicional tercer tiempo, donde anfitriones y visitantes compartieron un espacio de encuentro que consolidó el sentido formativo del evento.