Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El conjunto petrolero derrotó 29 a 19 a Roca Rugby Club en la tercera fecha del Torneo de la Unión de Rugby del Alto Valle. Tras la caída sufrida en la jornada anterior, el CRC se recuperó ante su gente y ya piensa en el exigente compromiso que tendrá frente a Neuquén Rugby. (Infosports.com.ar /FM Alas)

En una tarde de sábado nublada, pero acompañada por un importante marco de público local, Catriel Rugby Club volvió a hacerse fuerte en casa desde las 16hs en Primera división y se quedó con uno de los partidos más esperados de la temporada al vencer 29 a 19 a Roca Rugby Club, en un encuentro considerado un clásico dentro de la competencia regional.

El equipo catrielense llegaba al compromiso con la necesidad de recuperarse luego de la derrota sufrida en la segunda fecha. Tras haber debutado con una victoria en el certamen, el CRC mostró carácter, orden y eficacia para volver a la senda del triunfo y sumar una valiosa alegría junto a su gente.

Los tries del conjunto local fueron apoyados por Miguel Ángel Miranda, Santiago Sandoval, Jesús Ruiz, Nahuel Baeza y José Durán, mientras que las conversiones estuvieron a cargo de Faustino Otero y Román González.

Durante gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Martín Uribe, Maximiliano Cavalotto y Martín Otero exhibió solidez defensiva y claridad en su propuesta ofensiva, logrando controlar los momentos clave frente a un rival siempre exigente.

Finalizado el partido, desde el plantel destacaron la importancia de haber recuperado la confianza jugando en casa.

“Estamos contentos de habernos recuperado y haber ganado en casa con nuestra gente. El equipo se mostró compacto y sabiendo a qué jugar. Esto nos alienta para lo que viene”, señalaron desde el CRC.

Formación de Catriel Rugby Club

Titulares: Joaquín Orellano, Franco Ortiz, Miguel Ángel Miranda, Santiago Queupan, Santiago Sandoval, José Durán, Federico Ortiz (capitán), Nahuel Baeza, Lisandro Carfuquir, Faustino Otero, Román González, Javier Mirandas, Mateo Navarro, Tomás Aranda y Jesús Ruiz.

Jugadores de impacto: Ezequiel González, Mathias Jaime, Gastón Ortega, Maximiliano Ortiz, Joan Villafañe, Simón Ortiz y Matías Grondona.

Con este resultado, Catriel Rugby Club vuelve a posicionarse como uno de los protagonistas del torneo y afrontará un nuevo desafío en la cuarta fecha, cuando deba visitar a uno de los equipos más fuertes de la región: Neuquén Rugby Club, en un encuentro que pondrá a prueba el crecimiento mostrado por el conjunto petrolero en este clásico triunfo ante Roca.