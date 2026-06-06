Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

En el acto de asunción de las nuevas autoridades de Juntos Somos Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió a todo lo construido por el partido, destacó la integración territorial, el federalismo interno y el crecimiento económico de la provincia.

El gobernador Alberto Weretilneck aprovechó el acto de asunción de las nuevas autoridades de Juntos Somos Río Negro para realizar un fuerte balance de gestión y plantear los desafíos de cara al futuro, destacando que el espacio político nació para representar un proyecto provincial por encima de las estructuras partidarias tradicionales.

Durante su discurso, sostuvo que uno de los principales logros alcanzados en estos años fue avanzar en la integración de una provincia caracterizada por su diversidad geográfica, económica y cultural.

“Río Negro es la suma de muchas realidades distintas. Tenemos historias, economías, identidades y geografías diferentes, pero hemos logrado construir un proyecto común para que cada rionegrino, viva donde viva, se sienta parte de algo superior”, afirmó.

Weretilneck señaló que la integración provincial fue acompañada por una fuerte política de federalismo interno, con presencia del Estado en todas las regiones. En ese sentido, remarcó la importancia de garantizar servicios esenciales y oportunidades sin importar el tamaño o la ubicación de cada comunidad.

“Federalismo es que ningún rionegrino quede atrás. Es llevar escuelas, hospitales, salud pública y acompañamiento a los productores en cada rincón de la provincia”, expresó.

Una provincia “normal” y en crecimiento

El mandatario también reivindicó lo que definió como la “normalidad” de Río Negro, entendida como estabilidad institucional, diálogo político y previsibilidad para el desarrollo.

“Hoy Río Negro es una provincia normal. Y muchas veces no valoramos la normalidad hasta que la perdemos. La ausencia de conflictos permanentes, la presencia del Estado y la posibilidad de trabajar y producir todos los días son logros que debemos defender”, señaló.

En esa línea, aseguró que la estabilidad alcanzada es resultado del esfuerzo colectivo de los más de 800 mil habitantes de la provincia, aunque destacó el rol de Juntos Somos Río Negro en la construcción de ese modelo.

“Conozco esta provincia y sus distintas realidades. Los únicos que garantizamos la normalidad, el futuro y el crecimiento de Río Negro somos nosotros”, sostuvo.

Producción, turismo y minería como motores del desarrollo

Weretilneck repasó además distintos indicadores económicos para respaldar su visión sobre el presente y futuro provincial. Destacó el liderazgo de Río Negro en la producción de cerezas, cebollas, frutos secos y vinos de exportación, así como el crecimiento de las áreas bajo riego y la recuperación del sector ganadero tras años de sequía.

También puso en valor el crecimiento sostenido del turismo en destinos como Bariloche, Las Grutas, El Cóndor y Playas Doradas, remarcando que la provincia continúa batiendo récords de visitantes gracias a la previsibilidad y la calidad de sus servicios.

Sin embargo, uno de los capítulos centrales de su exposición estuvo vinculado al desarrollo minero y energético. El gobernador exhibió una muestra de Oro extraído del proyecto Calcatreu y destacó que la actividad representa una nueva etapa para la economía provincial.

“Estamos viviendo momentos históricos. Son actividades que generan empleo, desarrollo y futuro para nuestros jóvenes. Queremos que nadie tenga que irse de Río Negro porque no encuentra oportunidades”, afirmó.

Además, resaltó que la llegada de inversiones y el avance de grandes proyectos estratégicos son posibles gracias a cuatro factores que, según dijo, distinguen a la provincia: “estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social”.

Pensar en las próximas generaciones

Hacia el final de su discurso, Weretilneck planteó que el principal desafío de la dirigencia política es construir una provincia mejor para quienes vendrán.

“Gobernamos para que los que vienen detrás nuestro estén mejor que nosotros. Si las próximas generaciones estuvieran peor, habríamos fracasado. Nuestro objetivo es dejar una provincia con más empleo, más oportunidades y más futuro”, concluyó