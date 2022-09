Muerte de Maximiliano Segura. La audiencia de formulación de cargos será el lunes

Estaba programada para este jueves a las 11:30 horas a través de la plataforma Zoom. La Jueza Agustina Bagnoli decidió reprogramarla para el próximo lunes ya que consideró que el acusado no estaba en condiciones de participar de la misma.

Sebastián Verón está acusado y detenido por el crimen de Maximiliano Segura ocurrido el pasado sábado por la tarde en Catriel. Permanecía internado en el hospital de Cipolletti y esta mañana se le formularían los cargos de homicidio por alevosía, según confirmó la fiscalía.

El acusado se mostró confundido y dijo no escuchar claramente lo que sucedía. “No me encuentro bien, no he dormido, he estado vomitando sangre toda la noche y me siento muy mareado, me duele mucho la cabeza”, expresó con dificultad Verón ante la magistrada. El detenido sufrió hundimiento de cráneo durante el episodio del sábado.

Ante ello, Bagnoli ordenó la realización de estudios médicos en el Hospital de Cipolletti por el Cuerpo médico Forense y si está en condiciones, el lunes se concretará la audiencia. Mientras tanto continuará detenido en una unidad policial cercana al hospital Cipoleño. «Por razones de seguridad para el detenido, puede necesitar asistencia sanitaria», dijo la Jueza

Participaron de la audiencia, el Fiscal Herrera, el defensor de Verón Dr Richman, la querella, abogado de la madre de Segura Dr. Chelia.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado