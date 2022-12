Mundial: Se viene la gran final y hay que cuidar el corazón

“Ha habido pacientes que han tenido infartos durante un partido. El estrés es un factor predominante, la realidad es que uno tendría que tomar esto como lo que es, un partido de fútbol, azaroso, donde puede pasar cualquier cosa”, añadió.

Si bien este estrés acumulado puede impactar en cualquier persona, “están más predispuestos aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular: pacientes hipertensos, diabéticos, tabaquistas, quienes tengan problemas con el colesterol, triglicéridos”, señaló el jefe del servicio de Internación.

“Mi recomendación es que aquella persona que es hipertensa y se conoce por una personalidad efusiva, estresante, que se haga un control de presión antes del partido, durante y después también”, apuntó.

Es fundamental que se respete la toma de la medicación que cada persona tiene indicada, destacó Schwartzman. Realizar un control de la presión y además estar atento a si aparecen síntomas.

“Que la gente no se asuste si tienen la presión un poco alta pero están sin síntomas. No hay que alarmarse, puede ser que la presión suba un poco por el estado emocional. Pero si llegan a tener síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso o dolor de pecho tienen que acudir inmediatamente a consulta”, remarcó el cardiólogo de Leben Salud.

La hidratación, en estas jornadas de extenuante calor, es fundamental. “Muchos tratan de ‘bajar’ el estrés con el alcohol y no es buena combinación para nada. Porque aparte no se lleva el control, en la vorágine de estar mirando el partido, y la ingesta es excesiva”, dijo.

Tanto desde la FCA como desde la Sociedad Argentina de Cardiología llevaron adelante una campaña para concientizar sobre la importancia de reducir el estrés durante los partidos de fútbol y minimizar de este modo el riesgo cardiovascular.

A través de un comunicado oficial, las instituciones explicaron que este tipo de situaciones de “suma emoción pueden repercutir en eventos cardiovasculares, como infartos”, y puntualizaron en que “en cada Mundial, los países más futboleros sufren incrementos de paros cardíacos”. Por eso, es necesario mantener los cuidados y chequeos rutinarios de salud, no suspender la medicación indicada y seguir las pautas de una vida saludable.

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y afecta a una de cada tres personas adultas. Se produce por el aumento, sostenido en el tiempo, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es una enfermedad que generalmente no da síntomas y, si no se diagnostica y no se trata, provoca frecuentemente complicaciones graves como el infarto de corazón, el accidente cerebrovascular o la necesidad de diálisis por daño renal. Se dice que la HTA es multifactorial porque está determinada e influenciada por muchos factores distintos.