Pareja de Catriel volcó en la Ruta 151

El siniestro vial ocurrió este jueves cerca de las 22:00 hs en el Km 66 de la Ruta 151, altura “Bordo del Medio”. Ambos fueron trasladados a hospitales de la zona.

Según se pudo saber, se desplazaban en un Renault “Clìo” blanco y por razones que se desconocen, volcaron quedando a varios metros de la cinta asfáltica. En ese sector, la ruta presenta ondulaciones muy marcadas y baches. Se decsonoce si hubo otro vehìculo involucrado.

Producto del vuelco ambos sufrieron traumatismos de consideración, siendo asistidos por automovilistas hasta la llegada de ambulancias, policía y bomberos de Barda del Medio y Campo Grande.

La mujer fue trasladada al hospital de Cinco Saltos y el masculino al hospital de Campo Grande.

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