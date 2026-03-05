Municipio presentó los talleres deportivos y culturales 2026 » Catriel25Noticias.com

Este martes 3 de marzo, la Municipalidad de Catriel realizó el lanzamiento oficial de las Escuelas Deportivas y Escuelas de Arte 2026.

La presentación (en salón de actos de la terminal de ómnibus), contó con la presencia de la intendenta municipal Daniela Salzotto, el director de Deportes Facundo García, la directora de Cultura Bárbara Soria y gabinete.

Durante el encuentro se presentaron los nuevos talleres culturales, artísticos y deportivos que formarán parte de la propuesta municipal para este año.

También se anunciaron nuevos proyectos en materia de deporte y cultura.

Se destacó y agradeció el compromiso de las y los profesores que vuelven a formar parte de las escuelas municipales, y se los invitó a continuar trabajando de manera conjunta, atendiendo las necesidades de la comunidad desde cada espacio de formación.

El lanzamiento estuvo acompañado por presentaciones artísticas y culturales a cargo de docentes y talleristas:

baile

tango

hip hop y breakdance

La jornada marcó el inicio de un nuevo año de actividades para las infancias, juventudes y personas adultas de Catriel.