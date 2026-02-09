nadie ofertó y Pampetrol declaró desierta la licitación petrolera » Catriel25Noticias.com

La licitación nacional e internacional para explorar y explotar durante los próximos 25 años el área hidrocarburífera El Medanito terminó en un rotundo fracaso. Este lunes 9 venció el plazo para la presentación de ofertas y no se registró ningún interesado, por lo que la empresa estatal Pampetrol declaró desierta la compulsa, confirmaron fuentes oficiales a Diario Textual.

El desenlace ya había sido anticipado en exclusiva por este medio la semana pasada. El plazo cerró a las 9 de la mañana y, aunque el pliego era gratuito, las empresas debían abonar 15 mil dólares para acceder al data room, paso indispensable para participar. Ninguna firma lo compró.

La situación estaba prácticamente sellada desde antes en el sector privado. La actual concesionaria, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), no pudo presentarse por no contar con el Certificado de Aptitud Ambiental, exigido por la legislación provincial. Al mismo tiempo, ninguna otra compañía mostró interés en el área.

PCR había manifestado su intención de competir, pese a cuestionar el nivel de regalías y otras condiciones del pliego. Sin embargo, chocó con un obstáculo insalvable: la Secretaría de Ambiente de La Pampa le rechazó el Certificado de Aptitud Ambiental debido a pasivos ambientales no remediados acumulados durante su gestión del yacimiento.

El Certificado de Aptitud Ambiental, regulado por la Ley Provincial N° 2675, es el instrumento que acredita que un proyecto cumple con las normas ambientales vigentes y garantiza su viabilidad y los planes de mitigación correspondientes. Sin esa aprobación, ninguna empresa puede operar legalmente.

El Medanito es el principal yacimiento hidrocarburífero de La Pampa: tiene alrededor de 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción provincial y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales.

PCR explota el área desde 1992. En 2016 obtuvo una prórroga por diez años con regalías que rondan el 35%, según el precio del crudo, y con una participación del 20% de Pampetrol. El contrato vence el 19 de junio próximo.

Además de perder la concesión, PCR deberá afrontar indemnizaciones millonarias a unos 400 trabajadores y hacerse cargo de los costos de remediación ambiental del yacimiento.

Con la licitación caída, el debate vuelve ahora a la Legislatura provincial, donde nuevamente se discutirán las condiciones del pliego. El proceso que fracasó establecía regalías móviles del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares —destinado en parte a municipios y a un parque fotovoltaico en 25 de Mayo— y la obligación de que el 80% de la mano de obra sea pampeana, priorizando a residentes locales.

La incógnita es si los legisladores optarán por flexibilizar esas exigencias, en un contexto adverso para las áreas convencionales maduras: las inversiones se concentran en Vaca Muerta, los costos operativos aumentan, la producción cae y las regalías exigidas en La Pampa superan a las de provincias vecinas.

Los antecedentes anticipan un debate áspero. Durante 2025 ya se registraron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

Mientras tanto, gana fuerza un escenario complejo: que Pampetrol deba hacerse cargo directamente de El Medanito desde el 19 de junio. Con recursos humanos limitados, la estatal debería subcontratar operadores privados y, casi con seguridad, tomar deuda para sostener la explotación del principal yacimiento petrolero de la provincia.