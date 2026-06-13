Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobierno provincial destacó el potencial de la nueva ley de inversiones para radicar capitales privados y potenciar la actividad económica local.

Luego de la sanción de la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo destacó los principales alcances de la herramienta y su potencial para fortalecer la inversión privada en distintos sectores de la economía rionegrina.

El Ministro Carlos Banacloy explicó que el régimen busca generar mejores condiciones para quienes invierten en producción, incorporan tecnología o desarrollan infraestructura vinculada a actividades económicas estratégicas.

“Lo importante es entender que se trata de una herramienta que apunta a mejorar las condiciones para invertir. En una provincia donde la producción es uno de los motores del desarrollo, cada incentivo que facilite nuevas inversiones tiene impacto directo en la generación de empleo y en el crecimiento de las economías regionales”, señaló.

El RIMI contempla beneficios fiscales vinculados a inversiones productivas, entre ellos mecanismos de amortización acelerada y devolución anticipada de IVA para determinados proyectos. Además, está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, mutuales, asociaciones de productores y entidades vinculadas a las economías regionales que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa nacional.

Desde la cartera remarcaron que la herramienta puede resultar especialmente relevante para actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y los servicios asociados a la producción. Entre las inversiones alcanzadas se encuentran la incorporación de maquinaria agrícola, infraestructura rural, sistemas de frío, electrificación, energía solar, equipamiento productivo, mejoras tecnológicas y proyectos de eficiencia energética.

Banacloy destacó que algunos de los principales beneficiarios potenciales en Río Negro son los productores y empresas que vienen desarrollando inversiones para mejorar la competitividad de sus establecimientos, especialmente en áreas vinculadas al riego, la protección contra contingencias climáticas, la incorporación de tecnología y la modernización de los procesos productivos.

“Para Río Negro es particularmente importante porque contempla inversiones que son estratégicas para nuestra matriz productiva, como los sistemas de riego, las mallas antigranizo, la incorporación de equipamiento, la electrificación rural o las mejoras de eficiencia energética. Son herramientas que permiten producir más y mejor”, indicó.

El Ministro agregó que uno de los aspectos más relevantes es que determinadas inversiones vinculadas a sistemas de riego, mallas antigranizo, bienes semovientes y eficiencia energética cuentan con condiciones específicas dentro del régimen y no requieren montos mínimos de inversión, lo que amplía las posibilidades de acceso para productores y empresas de distintos tamaños.

La adhesión propuesta por Río Negro también prevé articular los beneficios nacionales con instrumentos provinciales ya existentes, como regímenes de promoción económica, incentivos fiscales y distintas líneas de financiamiento orientadas al desarrollo productivo.

En ese sentido, Banacloy vinculó la iniciativa con el planteo realizado por Weretilneck al momento del anuncio. “El Gobernador fue claro al señalar que Río Negro quiere seguir generando condiciones para que más productores, empresas e industrias elijan invertir en la provincia. Este proyecto va en esa dirección y busca ampliar las oportunidades para quienes producen y generan trabajo en nuestro territorio”, afirmó.

La propuesta se enmarca en una estrategia provincial orientada a fortalecer sectores clave de la economía rionegrina y consolidar un escenario más favorable para nuevas inversiones, generación de empleo y agregado de valor en origen.

Para brindar información y responder consultas sobre los alcances del régimen, el Nación habilitó el correo electrónico consultasrimi@magyp.gob.ar donde productores, empresas, cooperativas y entidades interesadas podrán canalizar sus consultas y recibir orientación específica sobre la herramienta.