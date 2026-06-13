Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El jueves, la Legislatura de Río Negro aprobó –tras un encendido debate- un proyecto que modifica el artículo 143 del Estatuto del Personal Docente (Ley L nº 391), estableciendo un sistema de incentivos para los maestros y profesores que se hayan formado en instituciones locales o residan en la provincia. El proyecto concentró el rechazo de parte de la oposición y del gremio docente UnTER.

La iniciativa, aprobada por mayoría en primera vuelta (28 votos contra 13) e impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN), con el acompañamiento de Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), busca “fortalecer el conocimiento del entorno sociocultural y productivo en las aulas rionegrinas”.

A partir de la sanción de esta ley, se reconocerá un puntaje especial en la apertura de legajo en cualquiera de las tres Juntas de Clasificación bajo el siguiente esquema:

-4 puntos adicionales para los docentes egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de la Provincia de Río Negro.

-4 puntos extra para los educadores egresados de la Universidad Nacional de Río Negro, así como para aquellos que completaron carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue dentro del territorio provincial.

-4 puntos para todos los docentes que certifiquen tener domicilio legal (en su DNI) en la provincia de Río Negro al momento de realizar la apertura de su legajo.

Los fundamentos del proyecto destacan que la apropiación de los diseños curriculares -los cuales reflejan la realidad histórica, económica y social de la región- debe iniciarse durante la formación del educador.

“El objetivo de esta política pública es que la formación docente esté anclada a la provincia para que los profesionales entiendan la complejidad del aula y puedan adaptar la enseñanza de manera relevante, motivadora y transformadora”, sostuvo Yauhar. Y añadió que el reconocimiento alcanza a los egresados de los Institutos de Formación Docente ubicados estratégicamente a lo largo de la provincia: General Roca, San Antonio Oeste, Luis Beltrán, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Río Colorado, Catriel, Viedma, Villa Regina, El Bolsón y el anexo en Los Menucos.

Estas instituciones son consideradas fundamentales para la identidad pedagógica provincial y la educación pública.

Respuesta ante la caída de matrículas

La legisladora oficialista remarcó que “la nueva normativa también responde a un profundo cambio en la estructura poblacional. Argentina y la provincia atraviesan lo que se denomina una pausa demográfica, con una caída acelerada de nacimientos que ha provocado una reducción del 40% al 50% en las matrículas escolares durante la última década.

“Ante el estrangulamiento de la base de la pirámide poblacional, el rediseño de las políticas educativas apunta a que el conocimiento del entorno por parte del docente permita aumentar la motivación de los niños y jóvenes que se encuentran en el sistema”, destacó.

Matzen: “No cerramos las puertas a nadie”

Lorena Matzen defendió el proyecto señalando que “la docencia no es simplemente una salida laboral. Tiene una enorme función social, con profundo impacto comunitario. El docente forma personas, construye ciudadanía, acompaña trayectorias de vida y se integra a una comunidad educativa”.

En ese sentido, sostuvo que resulta importante que quienes ejercen la tarea educativa conozcan las particularidades sociales, culturales y económicas de cada región de Río Negro, ya sea la Región Sur, la zona Atlántica, la Cordillera o los Valles.

El segundo fundamento, señaló, apunta a reconocer el trabajo que realizan los institutos de formación docente y las universidades públicas de la región, donde miles de jóvenes se preparan con la expectativa de desarrollar su futuro profesional en la provincia.

La legisladora rechazó las críticas que consideran que la propuesta implica una discriminación hacia docentes provenientes de otras jurisdicciones y aseguró que el proyecto no busca impedir el acceso de profesionales de otras provincias.

“No estamos cerrando puertas. No estamos excluyendo a nadie ni impidiendo que venga a vivir nadie a Río Negro. Estamos defendiendo lo nuestro y estableciendo un requisito razonable de residencia de dos años, reconociendo el valor del arraigo, el compromiso con la provincia y el conocimiento de nuestras realidades”, sostuvo.

Matzen afirmó además que el proyecto representa a jóvenes formados en instituciones rionegrinas y a familias que eligieron desarrollar su vida en la provincia. Según indicó, numerosos docentes les han manifestado que en muchas ocasiones ven limitadas sus posibilidades de acceder a cargos frente a postulantes que residen en otras provincias.

“Cuando un joven rionegrino estudia durante años para ser docente, el Estado no puede ser indiferente. Defender oportunidades para los rionegrinos no es discriminar a nadie, es cumplir con la responsabilidad que nos dieron quienes nos pusieron en estas bancas”, concluyó.

Mas reclamó mayor participación de la UnTER

Durante el tratamiento del proyecto, la legisladora Alejandra Mas (PJ-Nuevo Encuentro) expresó una serie de cuestionamientos vinculados al contenido de la iniciativa y al proceso de elaboración de la propuesta, especialmente por la falta de participación del sindicato docente UnTER.

En su intervención durante la sesión legislativa, la parlamentaria señaló que una de las principales dudas que le generó el proyecto está relacionada con la diferencia de puntaje que se establece entre los títulos otorgados por los Institutos de Formación Docente y los expedidos por las universidades que funcionan en la provincia.

“Las universidades llevan más de cincuenta años desarrollando una importante tarea de formación de recursos humanos, transferencia tecnológica, investigación y reconocimiento del territorio. No vemos que esa diferenciación refleje la realidad”, sostuvo.

También cuestionó que una modificación de una norma central para el sistema educativo provincial no haya sido debatida con el principal gremio docente. En ese sentido, preguntó por qué no se convocó a la UnTER para construir los consensos necesarios y por qué no se utilizó el ámbito paritario para discutir los cambios propuestos.

“Estamos hablando de una ley fundamental que regula el trabajo de los docentes de Río Negro. Nos parece que era imprescindible la participación del sindicato en este proceso”, afirmó. “Creemos que existe un problema de base en esta iniciativa, que es la falta de construcción de acuerdos con una organización fundamental en la vida laboral e institucional de las y los docentes rionegrinos, como es la UnTER”, concluyó.

Mc Kidd: “Docentes de primera y docentes de segunda”

La legisladora de Cambia Río Negro, Patricia Mc Kidd, sostuvo que el mérito de un docente no debe estar determinado por el lugar donde nació o estudió, sino por factores vinculados a su desempeño profesional. “Consideramos que este proyecto parte de una premisa equivocada, que es asumir que el mérito de un docente depende del lugar donde nació, sin tener en cuenta su formación, su trayectoria, su antigüedad y su capacitación”, expresó.

La parlamentaria también señaló que la propuesta desconoce la realidad de muchos jóvenes rionegrinos que, por razones económicas o académicas, deben cursar sus estudios superiores fuera de la provincia.

En ese sentido, advirtió que la iniciativa podría perjudicar a quienes eligieron carreras o profesorados que no se dictan en Río Negro y que, pese a ser rionegrinos, quedarían en desventaja frente a otros aspirantes.

Además, cuestionó que el proyecto termine estableciendo categorías diferenciadas entre docentes. “Creemos que esta medida pondría docentes de primera y docentes de segunda, iría contra la igualdad de oportunidades y debilitaría el principio del mérito, que es esencial cuando uno quiere ingresar a trabajar en lo público”, afirmó.

La legisladora también planteó dudas respecto de la aplicación práctica de la iniciativa. Entre otros puntos, preguntó qué ocurrirá con los docentes que cambien de domicilio después de abrir su legajo, cómo se contemplará la situación de quienes ya tienen legajos abiertos y qué sucederá con los beneficios actualmente vigentes para quienes acreditan residencia en Río Negro.

García: “Esto requiere sintonía fina”

Más adelante el legislador Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) dijo que “faltan actores en la mesa de debate, faltan elementos en el diagnóstico. Se pretende resolver algo que es súper complejo con trazo grueso, y esto requiere sintonía fina”, afirmó.

En ese sentido, reclamó una participación más amplia de los sectores involucrados en la definición de las políticas educativas, incluyendo al Consejo Provincial de Educación, los sindicatos docentes y los institutos de formación docente.

Odarda: “Cambios de último momento” y “violación de la Constitución”

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) cuestionó el procedimiento legislativo utilizado y advirtió sobre la incorporación de modificaciones que, según afirmó, no habían sido debatidas ni dictaminadas previamente en las comisiones correspondientes.

“Estamos tratando un proyecto, pero resulta que ahora tenemos dos proyectos en uno. El proyecto referido al arraigo y a las condiciones para acceder a la docencia, que implica modificaciones al artículo 12 de la Ley 391, no fue dictaminado ni en la Comisión de Educación ni en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, afirmó.

La legisladora también cuestionó que se introdujeran cambios de último momento en un tema que afecta directamente a los trabajadores de la educación y al sindicato docente UnTER, cuyos representantes se encontraban presentes en el recinto.

En ese sentido, consideró que la metodología utilizada vulnera principios básicos de transparencia y participación democrática.

Finalmente entendió que la propuesta “genera serias dudas respecto de la constitucionalidad. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece con claridad que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Es decir, el acceso a los cargos públicos debe estar determinado por la capacidad, la formación y los antecedentes de cada persona, y no por circunstancias vinculadas a su lugar de nacimiento”.

Berros dijo que es un proyecto “para la tribuna”

En otro tramo del debate, el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) cuestionó con dureza el proyecto al considerar que carece de consenso, de un diagnóstico adecuado y de un debate amplio con los actores del sistema educativo.

Berros sostuvo que se trata de una propuesta presentada “para la tribuna” y criticó que haya llegado al recinto sin el tratamiento correspondiente en las comisiones. Recordó además el debate generado años atrás por la ley de esencialidad educativa y señaló que la discusión actual vuelve a plantearse desde una lógica similar.

“Si quieren arreglar y acompañar la educación pública, podrían arrancar recorriendo las escuelas. Hay establecimientos con precariedad edilicia, problemas de mobiliario y necesidades que siguen sin resolverse”, expresó. “No tienen idea de lo que pasa en las escuelas ni de lo que enfrentan los docentes cuando tienen que trabajar con chicos que no tienen garantizadas condiciones básicas”, manifestó mientras se dirigía al oficialismo.

López: “primero y ante todo defendemos a los rionegrinos”

El intenso debate fue cerrado por el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo principal es priorizar el acceso al trabajo de quienes se formaron y residen en la provincia. “Para nosotros hay una premisa: primero y ante todo defendemos a los rionegrinos”, afirmó.

El legislador sostuvo que otras provincias aplican criterios similares vinculados a la residencia para acceder a determinados cargos y consideró que resulta razonable que Río Negro también establezca mecanismos que favorezcan a quienes se formaron dentro de su sistema educativo.

Asimismo, rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de políticas educativas y defendió la gestión provincial en materia de infraestructura escolar y salarios docentes.

También destacó la evolución de los salarios docentes durante las gestiones de Juntos Somos Río Negro y aseguró que actualmente Río Negro se encuentra entre las provincias con mejores remuneraciones del país.

“Hoy estamos entre los primeros lugares del ranking salarial docente. Eso no quiere decir que estemos conformes, pero demuestra que hay condiciones laborales mejores que en muchas otras provincias”, señaló.

En otro tramo de su discurso, el legislador argumentó que la llegada de docentes provenientes de otras jurisdicciones está relacionada justamente con esas mejores condiciones salariales y laborales. “Vienen porque ganan más. Vienen porque tienen mejores condiciones y porque hay trabajo”, expresó.

A partir de ese diagnóstico, insistió en que la prioridad debe ser garantizar la inserción laboral de los egresados de los institutos de formación docente de Río Negro.

La intervención estuvo marcada además por varios cruces con docentes presentes en las gradas de la Legislatura. En ese contexto, el legislador cuestionó las interrupciones y acusó a algunos sectores de utilizar el debate con fines políticos. “Vienen a hacer política y no les importan los alumnos”, lanzó sobre el final de su exposición.