Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

0
46


El Gobernador Alberto Weretilneck anunció un incremento del 134% en las asignaciones familiares para el personal de la Administración Pública Provincial. La medida comenzará a liquidarse con los haberes de julio y alcanzará a más de 15.000 trabajadores y trabajadoras estatales.

La actualización fue definida en el marco del diálogo que el Gobierno de Río Negro mantiene con el gremio ATE, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y laborales de los agentes públicos.

Con la nueva actualización, la asignación por hijo pasará de $12.000 a $28.080, mientras que la asignación por hijo con discapacidad aumentará de $48.000 a $112.320.

Weretilneck aseguró que el Gobierno Provincial continuará haciendo el máximo esfuerzo para acompañar a sus trabajadores, incluso en contexto complejo de pérdida de recursos. “Vamos a trabajar siempre para que tenga el reconocimiento que se merecen”, afirmó.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí