Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció un incremento del 134% en las asignaciones familiares para el personal de la Administración Pública Provincial. La medida comenzará a liquidarse con los haberes de julio y alcanzará a más de 15.000 trabajadores y trabajadoras estatales.

La actualización fue definida en el marco del diálogo que el Gobierno de Río Negro mantiene con el gremio ATE, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y laborales de los agentes públicos.

Con la nueva actualización, la asignación por hijo pasará de $12.000 a $28.080, mientras que la asignación por hijo con discapacidad aumentará de $48.000 a $112.320.

Weretilneck aseguró que el Gobierno Provincial continuará haciendo el máximo esfuerzo para acompañar a sus trabajadores, incluso en contexto complejo de pérdida de recursos. “Vamos a trabajar siempre para que tenga el reconocimiento que se merecen”, afirmó.