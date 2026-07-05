Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Un motociclista sufrió lesiones de carácter leve este domingo tras protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 140 de la Ruta Nacional 151, en jurisdicción de Catriel.

De acuerdo a la información recabada, dos personas viajaban en una motocicleta Benelli de alta cilindrada desde de San Juan con destino a Neuquén, acompañadas por familiares que se trasladaban en otro vehículo.

El conductor intentó realizar un sobrepaso en un sector prohibido, con doble línea amarilla y curva, se encuentra con un auto Gol que circulaba en sentido contrario, intentó esquivarlo pero aun así impacta al auto en su lateral delantero izquierdo.

Como consecuencia del choque, la moto sufrió importantes daños materiales. El conductor cayó sobre la cinta asfáltica y fue trasladado al hospital local con golpes fuera de peligro.

Fotos: Miguel Suárez (FM Alas – Catriel 25 Noticias)