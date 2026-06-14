Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Un accidente vial ocurrió este domingo cerca de las 19:00 hs en la Ruta Nacional 151 Km 131 (altura Catriel). Dos personas fueron trasladadas al hospital local.

Dos camiones y una camioneta fueron los vehículos involucrados. Todos circulaban en el mismo sentido (Norte – Sur).

Según se pudo saber, la camioneta de una empresa de Cipolletti con tres personas a bordo intenta el sobrepaso a un camión cargado con arena sin percatarse que otro camión que venia detrás, realizaba la misma maniobra. Ello provoco el roce entre ambos llevando la camioneta la peor parte. Se despisto y termino fuera de la ruta.

Dos trabajadores que iban en la Pickup resultaron con algunos golpes y fueron trasladados al hospital local.

El tránsito estuvo interrumpido varios minutos.

Trabajaron en el lugar, Policía, Tránsito, Salud, Bomberos y Protección Civil.

Foto: gentileza (Mibri)