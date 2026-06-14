Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

En una jornada soleada comenzó en el predio de acceso sur, la Expo Agro 2026 en su segunda edición. La apertura estuvo a cargo de la Intendente Salzotto acompañada por su colega de Gral Roca María Emilia Soria.

Una gran cantidad de público se dio cita en la primera de dos jornadas y se pudo disfrutar de música, artesanos, destrezas criollas y muestra de producción agrícola ganadera. Las actividades se reanudan este lunes desde las 08:00 hs con el campeonato de asadores de costillar de cerdo.

Salzotto valoro el trabajo de los productores locales.

“Quiero agradecer a cada productor, a cada agricultor, a cada campesino y a cada familia que este año decidieron sumarse a esta iniciativa. Esta es la segunda Expo Agro y vemos como se van animando y sumando cada vez mas vecinos a la propuesta”.

“Catriel es por raíces, una colonia agrícola que el auge del petróleo fue minimizando su impacto. El poder político decidió no seguir apostando e invirtiendo en esta matriz productiva”.

“Algún día irremediablemente iba a suceder. El declive del petróleo convencional iba a llegar. Los niveles de producción iban a bajar y obviamente hay que fortalecer a nuestros productores a la familia del campo que son quienes mantienen la esencia de nuestras costumbres, de nuestra tradición”-

“Si nosotros desde el estado no apostamos a llevar adelante una política publica que apoye a los productores, al campo, esto desaparece”, exclamó la Jefa Comunal

En un tramos de su discurso, la Intendente prometió trabajar para ceder un espacio para las actividades ecuestres y la muestra anual de la Expo Agro.

Las actividades se reanudan este lunes desde las 08:00 hs con el campeonato de asadores de costillar de cerdo.