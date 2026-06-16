Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó una mesa de trabajo integral con el objetivo de delinear los aspectos legales, de financiamiento y técnicos del plan que se presentará al Gobierno Nacional para la transferencia a la Provincia de las rutas nacionales 22 y 151, vías estratégicas para la integración, el desarrollo y la vida cotidiana de miles de rionegrinos y rionegrinas.

El encuentro se mantuvo en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial y reunió a equipos de esta cartera, junto a Hacienda, Vialidad Rionegrina, la Fiscalía de Estado y la Legislatura de Río Negro.

El traspaso incluye la transferencia del Gobierno Nacional, por medio de Vialidad, al Gobierno de Río Negro de las rutas nacionales que hoy ocupan un rol central en vistas a los proyectos productivos que también implican la conexión con la provincia de Neuquén.

A través de este trabajo conjunto sobre los corredores se garantizan esquemas claros, previsibles y acordes a lo que Río Negro y sus comunidades necesitan para su desarrollo y crecimiento.

El Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün comentó que a partir de este trabajo integral entre áreas del Estado Provincial “se van a definir los pasos para avanzar en las transferencias de las rutas nacionales. Río Negro va a plantear las condiciones en las cuales se haría cargo de su mejoramiento que hoy están en mal estado, con financiamiento propio”.

En el caso de la Ruta Nacional 22 comprende el tramo desde Río Colorado a Cipolletti; mientras que la RN 151 abarca desde Cipolletti hasta el límite con La Pampa: “Son obras paralizadas hace tiempo y que con el tránsito pesado generan que su estado sea malo. Vamos a trabajar para buscar el financiamiento y hacer los proyectos con las licitaciones correspondientes” afirmó Grün.

De esta manera, Río Negro da un nuevo paso con respuestas concretas a una demanda histórica de las y los rionegrinos con el foco puesto en estas dos rutas fundamentales en la vida económica y social de la provincia.

Participaron del encuentro los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, de Hacienda, Gabriel Sánchez; el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López.