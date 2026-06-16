Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Catriel-En el marco de las actividades por el 127° aniversario de la ciudad de Catriel, niños y niñas de los jardines de infantes Misquihue y Rayun, pertenecientes a las salas Maitén y Girasol, participaron de un emotivo homenaje a Bibiana García, una de las figuras más representativas de la historia local.

La propuesta educativa incluyó una visita al monumento que recuerda a Bibiana García, hasta donde los pequeños llegaron montados a caballo, recreando parte de la identidad cultural de la región. En el lugar realizaron la colocación de una ofrenda floral como muestra de respeto y reconocimiento a su legado.

La actividad contó además con la participación de integrantes de la comunidad Ñanculeufu, quienes compartieron un breve relato sobre los aspectos más significativos de la vida de Bibiana García, acercando a los niños y niñas parte de la historia y la memoria colectiva de Catriel.

Posteriormente, la jornada continuó en el establecimiento educativo, donde los alumnos confeccionaron de manera colectiva un poncho dedicado a Bibiana, utilizando diversas técnicas grafoplásticas y expresivas que les permitieron plasmar lo aprendido durante la experiencia.

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de este tipo de propuestas pedagógicas, que contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural, promueven el conocimiento de la historia local y permiten que las nuevas generaciones se apropien de las raíces y tradiciones que forman parte del patrimonio de la ciudad.

La actividad se desarrolló en un clima de aprendizaje, respeto y participación, reafirmando el compromiso de las instituciones educativas con la construcción de una memoria colectiva que mantenga viva la historia de Catriel.