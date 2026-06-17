Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Catriel y Peñas Blancas convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término), a realizarse el día lunes 29 de junio de 2026 a las 21:00 horas, en su sede ubicada en Argentina 290 de la ciudad de Catriel.

Orden del Día:

Razones de la convocatoria fuera de término. Designación de dos socios para refrendar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. Consideración y aprobación de la Memoria y Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 inclusive. Aumento de cuota social. Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Adrián Otero

Presidente