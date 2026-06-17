Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La empresa transportista de energía Transcomahue informó que este jueves 18 de junio se realizará un corte programado y general del servicio eléctrico que afectará a toda la ciudad de Catriel.

Según se comunicó oficialmente, la interrupción del suministro tendrá una duración estimada de 45 minutos y se concretará entre las 16:00 y las 16:45 horas, debido a trabajos urgentes de mantenimiento sobre la línea de alta tensión de 132 kV Medanito–Los Divisaderos.

Las tareas comenzarán a las 9:00 de la mañana y se extenderán durante toda la jornada. Con el objetivo de minimizar el tiempo sin servicio para los usuarios, Transcomahue abastecerá temporalmente a la localidad desde la central hidroeléctrica Casa de Piedra.

Desde la compañía explicaron que esta alternativa corresponde a una configuración de emergencia, por lo que presenta una menor previsibilidad operativa en comparación con el sistema de abastecimiento habitual.

Si las maniobras se desarrollan según lo previsto, los vecinos de Catriel sólo experimentarán la interrupción programada entre las 16:00 y las 16:45, momento en el que se restablecerá la configuración normal del sistema eléctrico.

Asimismo, se aclaró que tanto los trabajos de mantenimiento como la modalidad de abastecimiento temporal son ajenos a la distribuidora provincial EdERSA.

Ante esta situación, se recomienda a la comunidad tomar las precauciones necesarias para reducir los inconvenientes que pudiera ocasionar la falta de energía durante el período anunciado, especialmente en hogares, comercios e instituciones que dependan del suministro eléctrico para el desarrollo de sus actividades habituales.