Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Directores de los 36 hospitales públicos de Río Negro participan en Cipolletti de la Reunión Provincial de Directores de Hospitales, un espacio de trabajo para analizar, planificar y evaluar las políticas sanitarias en todo el territorio, buscando mejorar la atención para miles de personas. El Gobernador Alberto Weretilneck abrió el encuentro de manera virtual y agradeció “por el compromiso, por la responsabilidad y la pasión que ponen día a día”.

La actividad continuará mañana con mesas técnicas orientadas a ordenar prioridades, optimizar recursos, profundizar la modernización del sistema y mejorar la respuesta de la salud pública en cada región.

En este sentido, Weretilneck instó a los directores a seguir trabajando bajo criterios de eficiencia, orden y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, garantizando un servicio de calidad y respuestas concretas para cada rionegrino en todo el territorio provincial.

Por su parte, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, dijo que este encuentro “es un espacio de encuentro muy importante y necesario para reafirmar los objetivos sanitarios de la provincia y las líneas de cuidado que tenemos priorizadas a nivel provincial”.

“Con estas reuniones, nos llevamos un panorama de la realidad provincial, objetivos de mejora específicos y potenciación de las acciones que estamos llevando adelante”, finalizó.

Modernización y fortalecimiento del sistema

A lo largo de la primera jornada, los directores de los 36 hospitales públicos provinciales abordaron una agenda orientada a optimizar el funcionamiento interno y la Red Sanitaria de la provincia.

Entre los ejes principales de discusión se destacan el avance hacia la transformación digital del sistema —apoyado en los recientes financiamientos internacionales gestionados para la conectividad, servidores y la digitalización de la red pública— y la consolidación de herramientas clave como la telemedicina para acercar las prestaciones a las localidades más alejadas.

Asimismo, se debaten estrategias de optimización administrativa y el control de asistencia para coordinar de manera eficiente el recurso humano del sistema de salud.

Las jornadas continuarán durante el día de mañana con mesas de trabajo técnico, donde se evaluarán las demandas más urgentes de cada región y se terminarán de delinear las acciones de gestión para el próximo período.