Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una profunda consternación atraviesa a la comunidad de 25 de Mayo tras el trágico accidente ocurrido en la zona de Bajo Giuliani, donde cuatro mujeres perdieron la vida luego de que la camioneta en la que viajaban terminara sumergida en un sector inundado cercano al cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14.

Las víctimas eran hermanas y se dirigían hacia la ciudad de Santa Rosa con el propósito de acompañar a otra familiar que permanece internada en un centro de salud. Por causas que son materia de investigación, el vehículo continuó su marcha más allá de la intersección vial y cayó al agua, provocando una tragedia que conmocionó a toda la provincia

La única sobreviviente fue la conductora del rodado, una mujer de 49 años que logró salir por sus propios medios y fue trasladada para recibir atención médica. Según trascendió, se encuentra fuera de peligro aunque atravesando un fuerte estado de shock tras lo sucedido

El operativo de rescate demandó varias horas de intenso trabajo y movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y equipos especializados de búsqueda. Durante la mañana siguiente al accidente, los rescatistas lograron recuperar el último de los cuerpos que permanecía desaparecido bajo el agua.

Las cuatro víctimas fatales residían en la localidad de 25 de Mayo. La noticia generó una enorme repercusión y numerosas muestras de acompañamiento hacia familiares y allegados de las mujeres fallecidas.

Mientras tanto, la Fiscalía interviniente continúa trabajando para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en uno de los siniestros viales más dolorosos registrados en la región durante los últimos años