Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Una mujer hizo pública una difícil situación que asegura haber atravesado luego de brindar alojamiento y asistencia a una familia que desde hace meses solicita ayuda económica en distintos semáforos de Catriel con el argumento de necesitar recursos para regresar a la provincia de Mendoza.

Sara Bustoa relató a radio “Alas” que decidió ofrecerles hospedaje en su vivienda durante los días de bajas temperaturas luego de conocer que el grupo familiar se encontraba en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con su testimonio, inicialmente se trataba de cuatro personas, aunque posteriormente se sumaron otros dos menores.

Bustos afirmó que durante su estadía se produjeron situaciones de conflicto familiar que derivaron en un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del pasado viernes. Según indicó, el hecho involucró a integrantes del propio grupo familiar y generó preocupación dentro de su propiedad.

La vecina sostuvo además que durante las últimas semanas brindó alojamiento, alimentación, ropa y distintos elementos de uso cotidiano a la familia, y manifestó sentirse decepcionada por el desenlace de la situación.

«Siempre he ayudado a personas que necesitaban una mano y nunca tuve problemas. Es la primera vez que me ocurre algo así», expresó.

Asimismo, señaló que solicitó intervención policial luego de que se produjeran discusiones y presuntas amenazas en el lugar. También afirmó haber pedido que abandonaran su domicilio.

Durante la entrevista radial, Sara Bustos pidió a la comunidad mantenerse informada sobre la situación y reiteró que su intención al hacer público el caso es advertir a otros vecinos sobre lo ocurrido.

Este mediodía la situación se tornó violenta y tuvo que actuar la policía, que finalmente logró que los intrusos abandonen la propiedad. Posteriormente se supo que la misma familia intento usurpar una vivienda en una chacra del parque industrial.

QUE SE SABE

La familia en cuestión se encuentra en la zona hace aproximadamente dos meses con la excusa que le ofrecieron un trabajo en el sur y no le cumplieron.

Se alojaron durante un tiempo cerca de la terminal en una carpa pequeña, lugar donde volvieron en el día de hoy.

Dicen tener domicilio en Guaymallén y que su vivienda se incendió por eso salieron a buscar otros rumbos.

Se los puede ver en distintos sectores de Catriel solicitando ayuda para regresar a su pueblo. Otras versiones aseguran haberle ofrecido trabajo al señor pero lo ha rechazado.

Son tres menores (una nena en edad escolar), dos adolescentes, un hijo de 21 años y el matrimonio.