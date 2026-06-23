Catriel: robo en pleno centro y en hora pico

Este martes cera de las 17:00 hs una joven denuncio el robo de una computadora, un parlante y dinero en efectivo.

El hecho delictivo se produjo en pleno centro, Entre Ríos 543 al lado de la Estación de servicios YPF. La policía levanto huellas y busca cámaras de vecinos que aporten pruebas.El Centro de monitoreo ni el 911 tienen cámaras en la zona.

Se supo que se llevaron una mochila gris, una computadora marca “Gfats” un parlante portátil y una importante suma de dinero en efectivo.

Llama la atención con la impunidad conque se manejan los delincuentes. Es una zona muy transitada, céntrica y el robo fue en hora pico.





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