Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Ante el ataque mediático sufrido anoche por el Gobierno Provincial, en la figura del Gobernador Alberto Weretilneck, rechazamos de manera categórica las versiones falsas difundidas durante las últimas horas respecto de un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el supuesto secuestro de una computadora.

La información puesta en circulación es absolutamente falsa. No existió ningún allanamiento en dependencias gubernamentales ni tampoco requerimiento judicial alguno vinculado con las afirmaciones que se intentaron instalar públicamente.

Una vez más, determinados sectores políticos apelan a la mentira, la falacia y el agravio como única herramienta de acción ante la ausencia de propuestas, de ideas y de un proyecto para Río Negro.

Cuando no existen alternativas para ofrecer a los ciudadanos, aparecen las operaciones, las noticias falsas y los intentos de generar confusión. No es casualidad. Es la consecuencia de no tener una visión de provincia ni respuestas para los desafíos que enfrentan los rionegrinos.

Frente a estas maniobras, el Gobierno Provincial ratifica su compromiso con la verdad, la transparencia institucional y el respeto por las instituciones democráticas.

Mientras algunos construyen relatos falsos, Río Negro continúa avanzando. La Provincia sigue impulsando inversiones históricas, generando empleo, fortaleciendo la infraestructura, ampliando servicios y desarrollando políticas públicas que mejoran la calidad de vida de los rionegrinos.

Ninguna operación mediática, ninguna campaña de agravios y ninguna noticia falsa lograrán detener el rumbo que la Provincia ha elegido ni el futuro que entre todos los rionegrinos estamos construyendo.

Las mentiras duran un instante. Los hechos permanecen.

FAKE NEWS Y OPERACIONES: NO VAN A FRENAR A RÍO NEGRO

Anoche intentaron instalar una mentira más. Dijeron que hubo un allanamiento en Casa de Gobierno y el secuestro de una computadora.

Es falso. No hubo allanamiento, no hubo secuestro y no hubo ningún requerimiento judicial de… pic.twitter.com/iLlC5sVekv

— Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 24, 2026