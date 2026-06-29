Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Junta Vecinal del barrio Parque YPF solícito formalmente por nota a la Intendente Salzotto una solución a la permanente quema de residuos en el vertedero municipal.

Aducen problemas de salud en varias personas que deben convivir permanentemente con el humo y el olor de las quemas.

LA NOTA ENVIADA A INTENDENCIA Y SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Sra Intendente

Lic. Daniela Salzotto

Copia:

Secretaria de medio ambiente

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes representantes de la Junta Vecinal de Barrio YPF, nos dirigimos a usted con el objeto de expresar nuestra profunda preocupación y solicitar la urgente intervención del Municipio ante la grave situación que se viene registrando en el vertedero local desde hace más de un año y medio, particularmente en relación con la reiterada quema de residuos y la evidente falta de control integral del predio.

En reiteradas oportunidades hemos mantenido comunicaciones, incluso mediante mensajes de texto, con las áreas municipales involucradas y con usted, Sra. Intendenta, sin haber recibido respuestas concretas ni advertido acciones inmediatas tendientes a solucionar esta problemática. Lamentablemente, las quemas continúan produciéndose con la misma frecuencia, sin que se observe un control efectivo de la situación.

Esta problemática genera una lógica preocupación en la comunidad, dado que la exposición constante al humo y a los gases emanados de la combustión de residuos puede ocasionar graves consecuencias para la salud pública y afectar significativamente la calidad de vida de todos los vecinos.

Por todo lo expuesto, y priorizando el bienestar y la salud de la población de Catriel, solicitamos encarecidamente:

La intervención inmediata del Municipio a fin de cesar las quemas de residuos a cielo abierto en el vertedero municipal. La implementación de las medidas de manejo, control y prevención necesarias para evitar la continuidad de esta problemática y garantizar una gestión adecuada del predio. Que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de recibida la presente, se brinde una respuesta formal detallando las acciones adoptadas y/o a implementar para abordar esta situación.

Consideramos que la información clara, directa y oportuna constituye la mejor herramienta para llevar tranquilidad a los vecinos. Como representantes de la comunidad, entendemos que es nuestra obligación transmitir dicha información y garantizar que los ciudadanos conozcan las medidas que se adoptarán para proteger su salud y su calidad de vida.

Finalmente, hacemos saber que, de no obtener una respuesta satisfactoria dentro del plazo mencionado, nos veremos en la obligación de evaluar y promover las acciones administrativas y judiciales que correspondan a fin de resguardar los derechos de la comunidad.

Fundamos nuestro reclamo en los siguientes aspectos:

SALUD PÚBLICA

La quema de residuos genera la emisión de humos y gases tóxicos que afectan directamente la salud de la población, provocando irritación ocular, afecciones respiratorias, alergias y agravamiento de enfermedades preexistentes, afectando especialmente a niños, adultos mayores y personas con patologías respiratorias.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

La combustión de residuos contamina el aire, el suelo y puede afectar las aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, produce un grave deterioro ambiental incompatible con el derecho constitucional de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

FALTA DE CONTROL Y ORDENAMIENTO

Se observa una evidente falta de control en el ingreso, disposición y manejo de los residuos, situación que favorece incendios recurrentes, dispersión de residuos por acción del viento, proliferación de vectores (moscas, roedores y otros animales) y generación de olores nauseabundos.

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN

Los incendios en el vertedero representan un riesgo permanente de propagación del fuego, afectación de rutas cercanas y reducción de la visibilidad por humo, poniendo en peligro a vecinos y transeúntes.

Sin otro particular, y esperando una pronta respuesta favorable, saludamos a usted respetuosamente