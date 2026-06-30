Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Este lunes se realizó la Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término) en la sede de la Camara de Comercio.

Con la participación de 38 socios, fueron tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día. Asimismo, se aprobó la actualización de la cuota social, que quedó establecida en $15.000 mensuales.

También se realizó la renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. Las nuevas autoridades asumirán sus funciones una vez que la asamblea sea aprobada por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro.

Comisión Directiva electa:

– Presidenta: Claudia Leguizamón

– Vicepresidente: Fabián Rojas

– Secretaria: Norma Antoniuk

– Pro-secretario: Tibor Levai

– Tesorera: Yanina Eugenio

– Pro tesorera: Susana Fuentes

Vocales Titulares:

– Gisela Castañón

– Marcela González

– Adriana Rodríguez

– Darío Zapata

Vocales Suplentes:

– Mario Colado

– Andrea Rivas

– Amalia Hernández

– Gladys Torrado Cano

Comisión Revisora de Cuentas:

– Cecilia Savino

– Alejandro Martín

Revisores de Cuentas Suplentes:

– Mauricio Carreras

– Giuliana Aliotti Bolognese