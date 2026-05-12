Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El deporte de la ciudad tuvo un nuevo fin de semana con intensa actividad y destacadas participaciones en distintas disciplinas, reafirmando el compromiso de clubes, equipos y deportistas.
El deporte local sigue creciendo y cada fin de semana nuestros equipos y deportistas lo demuestran en cada competencia, representando a Catriel con compromiso, esfuerzo y pasión
-En Viedma, el equipo Sub 16 de vóley participó del Torneo de Federación, disputando 7 encuentros y logrando 3 victorias, sumando experiencia y crecimiento competitivo frente a grandes rivales.
-En Centenario, el vóley femenino tuvo una destacada actuación en la Copa ADC, clasificando a semifinales tras ganar 3 de los 4 partidos de la fase de grupos.
-Felicitamos especialmente a Guillermina Morales, reconocida como mejor punta receptora del torneo.
-El equipo municipal de Newcom participó del torneo “La Lúcida” en Cipolletti, obteniendo 2 victorias y una ajustada derrota en tie-break, finalizando entre los mejores equipos del certamen.
-Además, Catriel fue sede de una nueva fecha de la Liga del Alto Valle de Handball, con gran acompañamiento del público:
• Menores femenino: 11-23 vs Trapem
• Menores masculino: 17-20 vs Trapem
• Juveniles masculino: victoria 56-15 vs Meraki
• Mayores masculino: victoria 27-25 vs Meraki
Cada participación refleja el crecimiento sostenido del deporte local, el trabajo de clubes, profesores y familias, y el enorme compromiso de quienes representan a nuestra ciudad en cada disciplina.
Desde la gestión de la intendenta Daniela Salzotto seguimos impulsando el deporte como una política pública fundamental, promoviendo inclusión, formación y oportunidades para nuestros deportistas.