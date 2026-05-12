Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

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El deporte de la ciudad tuvo un nuevo fin de semana con intensa actividad y destacadas participaciones en distintas disciplinas, reafirmando el compromiso de clubes, equipos y deportistas.

El deporte local sigue creciendo y cada fin de semana nuestros equipos y deportistas lo demuestran en cada competencia, representando a Catriel con compromiso, esfuerzo y pasión

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-En Viedma, el equipo Sub 16 de vóley participó del Torneo de Federación, disputando 7 encuentros y logrando 3 victorias, sumando experiencia y crecimiento competitivo frente a grandes rivales.

-En Centenario, el vóley femenino tuvo una destacada actuación en la Copa ADC, clasificando a semifinales tras ganar 3 de los 4 partidos de la fase de grupos.

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-Felicitamos especialmente a Guillermina Morales, reconocida como mejor punta receptora del torneo.

-El equipo municipal de Newcom participó del torneo “La Lúcida” en Cipolletti, obteniendo 2 victorias y una ajustada derrota en tie-break, finalizando entre los mejores equipos del certamen.

-Además, Catriel fue sede de una nueva fecha de la Liga del Alto Valle de Handball, con gran acompañamiento del público:

• Menores femenino: 11-23 vs Trapem

• Menores masculino: 17-20 vs Trapem

• Juveniles masculino: victoria 56-15 vs Meraki

• Mayores masculino: victoria 27-25 vs Meraki

🚴También destacamos la participación de Claudio Urquiza en el Desafío Río Pinto, en La Cumbre, Córdoba, la competencia de MTB más grande de Sudamérica, que contó con más de 7100 inscriptos. Un enorme orgullo para Catriel representar a nuestra ciudad en un evento de semejante magnitud.

Cada participación refleja el crecimiento sostenido del deporte local, el trabajo de clubes, profesores y familias, y el enorme compromiso de quienes representan a nuestra ciudad en cada disciplina.

Desde la gestión de la intendenta Daniela Salzotto seguimos impulsando el deporte como una política pública fundamental, promoviendo inclusión, formación y oportunidades para nuestros deportistas.



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