Presentaron oficialmente el Rally Ciudad de General Roca-Mauro Debasa va por la defensa en la RC5

En la jornada se llevó a cabo la presentación oficial del Rally Ciudad de General Roca, evento que marcará la segunda fecha del Campeonato Regional de Rally. El acto tuvo lugar en las instalaciones de Hoteles y Casinos del Río, con la presencia de autoridades municipales, organizadores, pilotos, navegantes y medios de prensa.

Durante la presentación se dieron a conocer los principales detalles técnicos de la competencia, incluyendo el recorrido, el cronograma y las características de los tramos que conformarán esta nueva cita del calendario regional.

La competencia se disputará los días 10, 11 y 12 de abril, con un trazado que recorrerá caminos de Mainqué, Cervantes y General Roca, escenarios que volverán a recibir a los mejores binomios de la región.

En clave local, habrá especial atención sobre la participación de los pilotos catrielenses. Mauro Debasa saldrá a defender el bicampeonato en la categoría RC5, tras haber comenzado la temporada con una victoria en la primera fecha, lo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos.

Por su parte, Maxi Debasa, acompañado por su hijo Felipe en la navegación, buscará nuevamente meterse en los puestos de vanguardia e intentar repetir la destacada actuación conseguida en la fecha anterior, donde lograron subirse al podio.

▾ CRONOGRAMA / Rally Ciudad de General Roca ▾

× VIERNES 10 DE ABRIL ×

• Rampa de largada – Av. Roca y 25 de Mayo (General Roca) | 20:00 hs

× SÁBADO 11 DE ABRIL / ETAPA 1 ×

• PE 1 | Cantera Estevez / Aeropuerto Gral. Roca | 9,90 Km | 11:33 hs

• PE 2 | Ruta 6 / Defensa Catini | 11,60 Km | 12:06 hs

Parque de Servicio – Asistencia

• PE 3 | Cantera Estevez / Aeropuerto Gral. Roca | 9,90 Km | 14:24 hs

• PE 4 | Ruta 6 / Defensa Catini | 11,60 Km | 14:57 hs

× DOMINGO 12 DE ABRIL / ETAPA 2 ×

• PE 5 | Mainqué / Camino Casa Rolán | 7,70 Km | 09:58 hs

• PE 6 | Cervantes / Cantera Gómez | 12,00 Km | 10:21 hs

Parque de Servicio – Asistencia

• PE 7 | Mainqué / Camino Casa Rolán | 7,70 Km | 13:09 hs

• PE 8 | Cervantes / Cantera Gómez | 12,00 Km | 13:32 hs

• PE 9 | Autódromo G. Roca / Autódromo | 3,00 Km | 14:35 hs