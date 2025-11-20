quiso robar, calculó mal y destrozó el hospital nuevo » Catriel25Noticias.com

A solo un mes y medio de su inauguración, el nuevo hospital de Rincón de los Sauces sufrió graves destrozos cuando un hombre que intentaba robar cables irrumpió en el edificio.

A solo un mes y medio de su inauguración, el nuevo hospital de Rincón de los Sauces sufrió graves destrozos luego de que un hombre ingresara esta mañana con la intención de robar cables y provocara daños en sectores clave como esterilización y quirófano, áreas esenciales para la atención de pacientes.

Según la denuncia policial, el sujeto trepó hasta el patio del edificio y fue sorprendido por un albañil que trabajaba en el lugar. En ese momento intentó escapar, se metió en el interior del hospital y se encerró en un baño. Desde allí inició una secuencia de destrucción que indignó a toda la comunidad.

Para huir, el hombre rompió el cielorraso y accedió al entretecho, comenzando a desplazarse por encima de las instalaciones nuevas. En reiteradas ocasiones hundió el techo y cayó parcialmente, destruyendo paredes, placas de yeso y el sistema de iluminación y ventilación de los sectores de esterilización y del quirófano principal. Esas áreas habían sido estrenadas hace apenas seis semanas.

Finalmente, fue interceptado por los obreros de la obra y trasladado a la guardia del mismo hospital, donde recibió asistencia por las lesiones provocadas durante la fuga.

El director del establecimiento, Walter Erdozain, confirmó la secuencia y lamentó los daños ocasionados: “Es doloroso ver destrozado un sector que costó tanto poner en funcionamiento y que es fundamental para la atención de los vecinos”, expresó.

La magnitud de los daños aún está siendo evaluada, pero se estima que parte del equipamiento deberá ser reacondicionado y que algunos servicios podrían verse afectados mientras se realizan las reparaciones.