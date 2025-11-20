quiso robar, calculó mal y destrozó el hospital nuevo » Catriel25Noticias.com

0
36


A solo un mes y medio de su inauguración, el nuevo hospital de Rincón de los Sauces sufrió graves destrozos cuando un hombre que intentaba robar cables irrumpió en el edificio.

A solo un mes y medio de su inauguración, el nuevo hospital de Rincón de los Sauces sufrió graves destrozos luego de que un hombre ingresara esta mañana con la intención de robar cables y provocara daños en sectores clave como esterilización y quirófano, áreas esenciales para la atención de pacientes.

Según la denuncia policial, el sujeto trepó hasta el patio del edificio y fue sorprendido por un albañil que trabajaba en el lugar. En ese momento intentó escapar, se metió en el interior del hospital y se encerró en un baño. Desde allí inició una secuencia de destrucción que indignó a toda la comunidad.

destrozos hospital rincon los sauces

  • pioneros concejo e1763602999969

Para huir, el hombre rompió el cielorraso y accedió al entretecho, comenzando a desplazarse por encima de las instalaciones nuevas. En reiteradas ocasiones hundió el techo y cayó parcialmente, destruyendo paredes, placas de yeso y el sistema de iluminación y ventilación de los sectores de esterilización y del quirófano principal. Esas áreas habían sido estrenadas hace apenas seis semanas.

Finalmente, fue interceptado por los obreros de la obra y trasladado a la guardia del mismo hospital, donde recibió asistencia por las lesiones provocadas durante la fuga.

El director del establecimiento, Walter Erdozain, confirmó la secuencia y lamentó los daños ocasionados: “Es doloroso ver destrozado un sector que costó tanto poner en funcionamiento y que es fundamental para la atención de los vecinos”, expresó.

La magnitud de los daños aún está siendo evaluada, pero se estima que parte del equipamiento deberá ser reacondicionado y que algunos servicios podrían verse afectados mientras se realizan las reparaciones.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí