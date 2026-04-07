Catriel presentó la rosca de Pascua gigante

En el marco de una nueva edición de “La Revuelta”, coincidente con la finalización de Las Pascuas, la comunidad entera se acercó al SUM Municipal para disfrutar y saborear la rosca de pascuas gigante (306 kilos)

La misma fue elaborada por pasteleras y emprendedoras gastronómicas locales: Patricia Sosa, Analía Giménez, Ana María Sguerzo, Marilú Diez, Nora Cáceres, Laura Mansilla, Marcela Ojeda, Romina Parra, Marcelo Bobado y Yanel Novoa, poniendo en valor el talento y la producción de la comunidad.

La preparación comenzó el sábado con el amasado y horneado, y continuó el domingo con la decoración y armado final, alcanzando a más de 800 vecinos y vecinas que pudieron compartir el grato momento.

Además, la jornada incluyó:

Búsqueda del tesoro con más de 80 premios

Clase magistral a cargo del chef Juan Solorza, reconocido de la localidad, quien deleitó con una propuesta abierta donde compartió sus saberes y técnicas culinarias junto a vecinos y vecinas.

La jornada se cerró con un chocolate caliente acompañado por porciones de la famosa Rosca de Pascuas.