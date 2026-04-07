Catriel presentó la rosca de Pascua gigante

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En el marco de una nueva edición de “La Revuelta”, coincidente con la finalización de Las Pascuas, la comunidad entera se acercó al SUM Municipal para disfrutar y saborear la rosca de pascuas gigante (306 kilos)

La misma fue elaborada por pasteleras y emprendedoras gastronómicas locales: Patricia Sosa, Analía Giménez, Ana María Sguerzo, Marilú Diez, Nora Cáceres, Laura Mansilla, Marcela Ojeda, Romina Parra, Marcelo Bobado y Yanel Novoa, poniendo en valor el talento y la producción de la comunidad.

La preparación comenzó el sábado con el amasado y horneado, y continuó el domingo con la decoración y armado final, alcanzando a más de 800 vecinos y vecinas que pudieron compartir el grato momento.

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Además, la jornada incluyó:

Búsqueda del tesoro con más de 80 premios

Clase magistral a cargo del chef Juan Solorza, reconocido de la localidad, quien deleitó con una propuesta abierta donde compartió sus saberes y técnicas culinarias junto a vecinos y vecinas.

La jornada se cerró con un chocolate caliente acompañado por porciones de la famosa Rosca de Pascuas.



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