sorprendidos robando materiales de construcción » Catriel25Noticias.com

En un rápido accionar policial, efectivos de la Comisaría 9° de Catriel, frustraron el robo de materiales de construcción en un terreno de la ciudad, luego de que la damnificada diera aviso.

El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas del viernes, cuando una vecina fue informada por familiares y otros residentes del barrio sobre la presencia de una camioneta blanca que estaba cargando ladrillos desde un lote de su propiedad. Al no haber autorizado ningún retiro de materiales, se dirigió de inmediato al lugar y, al llegar, fue alertada de que el vehículo se alejaba en dirección al barrio Preiss.

Los conductores de la camioneta descargaron los ladrillos en otro punto de la ciudad, y al entrevistarlos, manifestaron que los habían contratado para trasladar los materiales. Inmediatamente la denunciante exigió que regresaran los ladrillos al terreno y una vez allí, los efectivos procedieron a la aprehensión de los involucrados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial.

Se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal, se recuperaron los materiales sustraídos, y se inició una causa judicial por el delito de hurto.