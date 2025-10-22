«vamos por la defensa de la Norpatagonia» » Catriel25Noticias.com

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro encabezaron un encuentro junto a los candidatos de La Neuquinidad y Juntos Defendemos Río Negro. El acuerdo busca consolidar una representación parlamentaria regional con identidad propia, enfocada en la defensa del federalismo, la energía y el desarrollo productivo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó la conformación de un bloque común con Neuquén para defender la Norptagonia. Hoy, se reunió con su par Rolando Figueroa y los candidatos a diputados y senadores de los oficialismos provinciales.

«Con Rolando Figueroa, los candidatos de La Neuquinidad y de Juntos Defendemos Río Negro, compartimos una reunión de trabajo para consolidar una agenda común en el Congreso», indicó el mandatario en sus redes sociales.

Y agregó: «Río Negro y Neuquén compartimos una misma idea y un mismo destino: desarrollo, energía, producción de alimentos, turismo y trabajo genuino. Porque cuando las decisiones se toman desde el territorio, y no desde un escritorio en Buenos Aires, los resultados llegan y benefician a nuestra gente».

«Nuestros senadores y diputados no van a Buenos Aires a obedecer órdenes: van a defender lo que producimos, lo que generamos y lo que necesitamos para seguir creciendo», subrayó Weretilneck.

E indicó: «Tenemos todo lo que el país necesita, y la decisión de que esa riqueza sirva primero a nuestra gente. La etapa que viene requiere provincias firmes, con representación propia y una voz patagónica que se haga escuchar en la Argentina».

«Este 26 de octubre, vamos por la defensa de la Norpatagonia. La defensa también nace acá», sentenció.