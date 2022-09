Un operario petrolero se accidentó en un yacimiento cerca de Rincón de los Sauces

Un operario de una empresa de servicios para la industria cayó de una plataforma en el yacimiento Desfiladero Bayo en Mendoza, cerca de Rincón de los Sauces. El gremio de Petroleros Privados confirmó a este medio que «está fuera de peligro» pero podría «quedar cuadripléjico«. Después del accidente fue trasladado a Neuquén Capital y quedó internado.

Según pudo saber este medio, el accidente ocurrió el martes pasadas las 15. El operario, oriundo de Cinco Saltos, se encontraba a sobre un piso de trabajo de un equipo de workover que según se averiguó, en ese momento no estaba en operación.

Desde la familia del operario herido plantearon dudas sobre las medidas de seguridad: «cayó cuatro, cinco metros de cabeza porque la baranda que sujetaba no está puesta o está mal puesta y el golpe lo recibió en la columna». El operario pertenece a la empresa Clear Petroleum SA. Este medio se contactó con la firma pero aún no brindaron información.

Una vez sucedido el hecho, detallaron que el operario tuvo una primera asistencia en la clínica Eva Perón de Rincón de los Sauces. Después fue trasladado a la capital neuquina para hacerle estudios de alta complejidad, llegando cerca de las nueve de la noche, según comentaron.

Los estudios arrojaron, según la familia, una imagen de la «médula muy inflamada«, por lo que no obtuvieron un diagnóstico certero en ese momento. Al otro día les confirmaron las posibles consecuencias del accidente, explicaron.

Desde el sindicato de Petroleros Privados señalaron que no cuentan con información respecto de cómo se produjo el hecho. No se sabe si el operario contaba con los equipos de seguridad correspondientes ya que «aún no tenemos el parte de la empresa». Aseguraron que hay un delegado gremial acompañando a la familia que se hizo presente tras enterarse de los hechos.

(Río Negro)