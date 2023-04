16A. Luego del triunfo, Salzotto será recibida por el presidente

La Intendente electa habló este lunes con radio “Alas” mientras se preparaba para viajar a Buenos Aires donde será recibida el miércoles en Olivos por el presidente Alberto Fernández.

CAMPAÑA

Salzotto indicó que la campaña fue corta, pero los resultados obtenidos se deben a un trabajo de años de militancia, desde que asumió como concejal y posteriormente ocupando el cargo de legisladora provincial, instalando una oficina legislativa con atención de vecinos para trámites de todo tipo, en su mayoría relacionados con organismos nacionales como Anses, Pami, programas de materiales, insumos, herramientas, capacitaciones, becas, jubilaciones, y se notó sobre todo en pandemia, donde las familias requerían ser acompañadas en momentos complicados a nivel económico y de salud.

“Para mí no fue sorpresivo el resultado. La gente me lo hacía saber en la calle, sobre todo en los últimos días. A cada vecino que visitaba lo escuchaba decir que vamos a ganar y eso se repetía en todos lados. Quiero aclarar que nunca dejé de visitar a la gente, esa era mi premisa y creo que el resultado está a la vista”.

“Yo interpreto esto como un premio al trabajo de estos años. Con mi grupo, nunca paramos de trabajar, incluso como dije, durante la pandemia, con los cuidados extremos que había que tener”.

PERONISMO

“En mi partido siempre busqué la unidad, hasta último momento, no se pudo incluir a todos, pero se armó un lindo grupo. La candidatura se fue dando de a poco porque había otras opciones, pero finalmente decidí presentarme como candidata”.

“Fue muy difícil decidir quién sería el compañero de fórmula ya que había varios muy capacitados pero también varios compañeros que tenían mucha trayectoria, incluso algunos con poder económico. Personalmente me decidí pro Beto Ariaudo y creo que fue una decisión acertada. Los demás integrantes de la lista son compañeros de acá, varios de ellos nacidos en esta ciudad”.

TRANSICIÓN

La intendente electa solicitó a las autoridades municipales responsabilidad máxima para que la transición sea ordenada.

Además destacó que si hacía falta se solicitará una auditoria.

“No he descansado aún. Hoy sigo visitando a los vecinos, preparándome para la transición que espero sea tranquila. Son 8 meses hasta el 10 de diciembre que finaliza el mandato de la Intendente Germanier. Espero no se empiecen a dar cuestiones que después generen una crisis económica para las arcas municipales como compras en abundancia que impliquen un costo abultado. No incorporar empleados, que ya los hay, sólo hay que mejorar con la gente que tenemos las condiciones de trabajo y los servicios”.

“Queremos que la transición sea responsable, ya he hablado tanto con Johnston como con Germanier y les pedí reunirnos para ver la realidad que ellos nos presentan”.

MEDIDAS

Salzotto indicó que entre las primeras medidas que tomará al ser gobierno será una de las propuestas planteadas en los ejes de campaña: los 100 días, para un ordenamiento y limpieza total de la ciudad.

Además sostuvo que se realizará un replanteo de la Avenida Mosconi, en sectores donde fue cerrada al paso.



EMPLEADOS

Ante los rumores de que se tomarían medidas con el personal que trabaja en el municipio, Salzotto expresó que se trató de una “campaña del miedo” que se intentó instalar.

AGRADECIMIENTO

“Quiero en primer término agradecer a todos los vecinos que confiaron en nuestra propuesta, a la militancia, a los fiscales que supieron cuidar los votos. Sabíamos que iba a ser una elección complicada pero salió todo muy bien”.

“Un agradecimiento a mi familia que me sostuvo y contuvo en todo momento, a mi compañero de fórmula (Beto Ariaudo), un chico de acá de Catriel que está muy preparado y ha sido un muy buen asesor, sobre todo en temas que tienen que ver con lo petrolero”.

MENSAJE FINAL

“Reitero mi agradecimiento a toda la ciudad, quiero decirles que se queden tranquilos, soy una mujer de trabajo incansable. Ya estamos gestionando a nivel nacional algunos temas para nuestra ciudad. Debemos gestionar y lograr objetivos para Catriel, lo mismo haré con el gobernador Weretilneck una vez asumida”, finalizó la Intendente Electa