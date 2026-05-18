Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Varios casos de personas con alcohol en sangre se detectaron este fin de semana en la ciudad. Dos accidentes de tránsito y un disparo de arma de fuego en una farmacia pusieron en alerta a las autoridades.

El sábado en la madrugada una bala calibre 32 impactó en la vidriera de la farmacia ubicada en calles Mosconi y España. El proyectil fue encontrado en un elemento que estaba en exhibición. Se analizan cámaras de vigilancia para determinar como ocurrió el hecho.

El sábado por la noche en controles de rutina, se detectaron varios conductores/as alcoholizados. Uno de los casos más graves, fue el ocurrido en barrio Preiss (ver nota aparte)y otro ocurrido en calles Irigoyen y Cacique Catriel cuando un auto que aguardaba en el semáforo fue impactado en su parte trasera por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga (según explicó en redes la damnificada). También se buscan imágenes que den con el infractor.

Está claro que en Río Negro la ley indica “Alcohol CERO).

En Catriel las multas son de acuerdo a la graduación alcohólica, generalmente superan los dos millones de pesos, con retención de la licencia de conducir y vehículo secuestrado. Aun así, los conductores parecen inmunes a estas medidas.

La provincia de Río Negro ya cuenta con una nueva ley que obliga a los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes a reintegrar al Estado los gastos médicos y asistenciales derivados de la atención en hospitales públicos. La norma fue aprobada por mayoría en la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa establece que quienes ocasionen un accidente mientras conducen alcoholizados o bajo efectos de drogas deberán afrontar los costos que el sistema público de salud haya destinado tanto para su propia atención como para la de terceros afectados.

Qué pasa si el conductor no paga

La norma prevé que, vencido el plazo de pago, el Ministerio de Salud podrá emitir un certificado de deuda con carácter de título ejecutivo. Eso habilitará el inicio de una ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado de Río Negro.

El procedimiento se apoyará en el Código Procesal Administrativo provincial y en el Código Fiscal vigente.

Otro de los puntos incorporados en la ley indica que quienes hayan protagonizado un siniestro y recibido asistencia en el sistema público deberán realizar una capacitación obligatoria en seguridad vial.

Asimismo, el 20% de los fondos recuperados será destinado a políticas de prevención y concientización:

Un 10% irá a programas oficiales de seguridad vial.

El otro 10% será para organizaciones civiles vinculadas a la temática.

Desde Seguridad Vial destacan una baja sostenida de los siniestros fatales

Mientras Río Negro avanza con una nueva ley para cobrar los gastos hospitalarios a conductores que provoquen siniestros bajo efectos del alcohol o drogas, desde el área de Seguridad Vial provincial remarcaron que en los últimos años se registra una caída sostenida de los hechos fatales en rutas y ciudades de la provincia.

De acuerdo a datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial, en 2023 se contabilizaron 68 siniestros fatales con 84 víctimas, mientras que en 2024 los registros descendieron a 54 hechos y 70 personas fallecidas. En 2025, en tanto, se reportaron 45 siniestros fatales y 62 víctimas.

Desde el organismo atribuyeron esta tendencia a los controles preventivos, operativos de alcoholemia y una mayor presencia policial en corredores turísticos y rutas provinciales y nacionales, especialmente durante períodos de alta circulación.

El informe oficial también señala que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 14 siniestros fatales y 18 víctimas en toda la provincia. En Seguridad Vial destacaron que los operativos se concentran en accesos urbanos, rutas turísticas y sectores considerados de mayor riesgo.

La ley deberá reglamentarse en 60 días

El Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial para reglamentar la aplicación de la norma.