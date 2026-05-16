Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Nación, Federico Sturzenegger, afirmó en una nota radial que Río Negro se proyecta en la próxima década con un gran potencial agrícola, lo que traerá futuras inversiones en riego.

Durante una charla en Radio Mitre, con el periodista Gerardo Young, destacó las condiciones naturales de la región y sostuvo que “en 10 años vas a ir viajando por Río Negro y vas a encontrar todo verde”.

En este sentido, el funcionario nacional remarcó: «La tierra es buena, la irradiación solar es extraordinaria porque está al sur y hay mucho viento en la Patagonia. Entonces, le pregunté al ministro de Producción de Río Negro (Carlos Banacloy) ‘¿Puede crecer el maíz con tanto viento?’ Y me dice ‘Sí, porque cuando hay viento no hay bichos’. No hay plagas, porque la mosca se va volando».

“Lo que falta es inversión en riego y ese capital no está en Argentina, entonces tiene que venir alguien que ponga ese capital, que se pueda desarrollar y en 10 años vas a encontrar todo verde por la meseta patagónica», expresó, y señaló que esos capitales podrían provenir del exterior ante la falta de financiamiento local.

Sturzenegger planteó que, de concretarse esas inversiones, la región podría cambiar definitivamente y potenciar su producción agroindustrial en los próximos años.