25 de Mayo: alcohol y descontrol en la madrugada

Durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo debió intervenir en distintos hechos registrados en la localidad, en su mayoría vinculados a conflictos familiares.

Según se informó, se realizaron varias actuaciones por problemas intrafamiliares, situaciones que requirieron la presencia policial para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en la terminal de ómnibus, donde se produjo un disturbio de mayor magnitud originado por diferencias de vieja data entre las partes. Allí tuvo lugar una pelea entre mujeres, en la que también se encontraban menores de edad, lo que generó preocupación entre los presentes.

Ante esta situación, efectivos policiales intervinieron para dispersar el conflicto y controlar la situación, evitando que el enfrentamiento pasara a mayores.

También se hizo presente personal de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia