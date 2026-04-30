En Río Negro quienes provoquen siniestros viales deberán reintegrar los gastos médicos

En la sesión de este jueves los legisladores rionegrinos sancionaron la norma que establece que los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes deberán reintegrar al Estado los gastos de atención médica, en los casos en que no sean cubiertos por obras sociales o seguros.

El proyecto obtuvo sanción en primera vuelta en sesión extraordinaria en diciembre del 2025. El proyecto de ley presentado por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos obtuvo 24 votos positivos y 17 negativos en segunda vuelta.

La medida también alcanza a conductas graves como el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo o la conducción sin licencia. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud y se prevé la ejecución judicial en caso de incumplimiento, además de la realización obligatoria de capacitaciones en seguridad vial.

En la misma sesión, se aprobó la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público, que tendrá como objetivo monitorear y gestionar el arbolado con especies autóctonas. Entre sus funciones se incluyen el censo y mapeo periódico, la evaluación sanitaria y la promoción de la reforestación. La iniciativa contempla la participación de organismos públicos, académicos y de la sociedad civil.

Ambas leyes deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo.