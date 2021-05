Alarma por aumento de casos Covid en Catriel. Dra Leiva: “Esto puede ser peor”

“Seguimos sumando casos, la situación es muy alarmante”, advirtió la Dra. Laura Leiva (directora del hospital Catriel). Este lunes hubo un alto número de contagios, 33, y las autoridades de salud ven con preocupación que el sistema pueda colapsar a este ritmo.

En diálogo con “Radio Alas y C25N”, la dra manifestó: “nosotros seguimos tomando las medidas para poder brindar la mayor cantidad de atención a los pacientes con Covid, nos ha superado con respecto al año pasado, gracias a dios que tenemos este hospital”.

HOSPITAL VIEJO

Durante el fin de semana el personal de salud estuvo trabajando contrarreloj para poder acondicionar el hospital viejo con el objetivo de atender otras patologías y que las camas del nuevo hospital sean para pacientes Covid ,”en eso agradezco a la gente de Cipolletti y de Catriel, para poder mudarnos cuanto antes y tener todas las camas del hospital nuevo para el sector covid”.

Actualmente son 14 las camas ocupadas con pacientes con covid en el hospital Cecilia Grierson, “transformamos el sector no Covid del hospital nuevo, vamos corriendo las habitaciones para lograr más camas, La urgencia de preparar el hospital viejo para trasladar a los pacientes que no tienen Covid a ese lugar y brindar la atención completa de las 30 camas que tenemos en el hospital nuevo para Covid”, explicó Leiva.

“Gracias a Dios tenemos el nuevo hospital, contamos con oxígeno central y un montón de servicios a ofrecer a la gente, que el año pasado no las teníamos”, destacó

TERAPIA INTENSIVA

Ante el reclamo de los vecinos para que se habilite el sector de terapia intensiva en el nuevo hospital, la Dra, Leiva indicó: “está en trámite la habilitación, el ministerio se está moviendo mucho pero no se consiguen profesionales. La gente que quería venir no puede, el personal de salud está agotado y es difícil encontrar gente que quiera venir a vivir a Catriel. Tanto lo público como privado están sin camas”.

OTRAS CEPAS

La directora afirmó que el comportamiento del covid no es el mismo del año pasado, “por lo que se ve, o no sé está cuidando la gente o es mucho más transmisible”. Y advirtió: “la situación puede ser peor, recién estamos en mayo y faltan los días de temperaturas más bajas, cuando lleguen las neumonías y no haya camas para un ACV para un infarto, es tremenda la situación y la gente no es consciente”

Además mostró su preocupación ante la posible aparición de otras cepas como manaos o la cepa británica, “sabemos que en Neuquén y Mendoza hay otras cepas, y mucha gente viaja hacia estas provincias”, dijo

VACUNACIÓN

El sector de vacunación Covid funcionará esta semana en el quincho de la empresa “Vista Oil” ubicado en acceso sur de la ciudad, “agradezco a la empresa que tuvo muy buena predisposición, apenas les conté la situación, inmediatamente pusieron el lugar a disposición y mejoraron un par de cosas que faltaban”, destacó la Dra. Leiva.

CAMBIOS EN LA ATENCIÓN

La directora del hospital adelantó que se van a realizar algunos cambios en la atención general debido al crecimiento en los casos de Covid. “Los vamos a ir transmitiendo, se dejará de hacer la atención de consultorios en el hospital nuevo, vamos a descentralizar, ya vamos a comunicar que especialidad habrá en cada sala. Se suspenderá el tema de sacar turnos de manera presencial, se hará de forma virtual”, dijo.

ATENCIÓN PAMI

Sobre la situación de pacientes con obra social PAMI que no consiguen camas para ser internados en las clínicas de la región, la doctora manifestó “hay muchos pacientes Pami internados en los hospitales porque no tienen cama en las terapias de los privados. Nosotros no los vamos a dejar en la calle, les vamos abrir todo lo que uno pueda. Tiene convenio de determinada cantidad de camas en clínicas y sanatorios, pero debido al colapso están ocupadas”, concluyó la Dra. Laura Leiva.



12

/ 100









Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado