alcoholizado chocó y se fugó » Catriel25Noticias.com

El siniestro vial ocurrió esta madrugada de domingo en la rotonda de calles Mosconi y Cuba. Una mujer resultó con traumatismos leves.

Según se pudo saber, una camioneta VW Amarok  ocupada por dos personas circulaba por calle Cuba, ingresa  a la rotonda para retomar Mosconi hacia San Martín  cuando es impactada en su lateral derecho por un automóvil que circulaba por Mosconi Norte-Sur a alta velocidad, conducido por un hombre joven. El auto prácticamente se incrustó en la camioneta provocando importantes daños materiales y una mujer lesionada que fue trasladada al hospital local.

El conductor del auto descendió rápido y abandonó el lugar, siendo encontrado minutos después en barrio Preiss por la policía.  Se le realizó dosaje de alcohol arrojando 1,83 g/l. Quedó en carácter de demorado.

Trabajaron Policía, Salud y Tránsito Municipal.



