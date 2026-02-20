asumió la nueva Directora de Cultura y convocó a talleristas » Catriel25Noticias.com

La intendente Daniela Salzotto puso en funciones a la nueva Directora de Cultura, Bárbara Soria, y al nuevo Coordinador del área, Damián Ritoza, dando un nuevo impulso a la cultura Catrielense y apostando a jóvenes talentos.

Bárbara Soria es Directora en Artes Escénicas y Organización de Eventos, Psicóloga recibida en la UNCo y estudiante de Comunicación Social. Se ha desempeñado como tallerista de teatro, aportando formación, creatividad y una mirada integral al desarrollo cultural.

Por su parte, Damián Ritoza, trabajador municipal y músico, ya venía formando parte del área, participando activamente en la organización de actividades y eventos culturales.

En diálogo con radio “Alas”, la nueva funcionaria se mostró agradecida por la designación y dijo que trabajará mucho para tentar a talleristas en todas las especialidades para que se sumen a la propuesta Municipal. “La idea es que las clases se dicten en el Centro Cultural y los barrios”

“Hay mucho por hacer y hay mucho talento asique pondremos manos a la obra inmediatamente”, expresó

Ahora estamos organizando el cierre del Verano con la Muni y luego nos enfocaremos en todo el trabajo que tenemos pro delante para este año”, finalizó

CONVOCATORIA

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Catriel invita a artistas, docentes y talleristas a presentar propuestas de talleres y proyectos culturales para integrar la Escuela Municipal de Arte Popular y los Talleres Culturales.

Se convocan iniciativas vinculadas a disciplinas artísticas, culturales y formativas, que aporten al desarrollo cultural y al fortalecimiento de la comunidad.

Las propuestas podrán presentarse:

De forma presencial en la Dirección de Cultura en Centro Cultural Sánchez Carrillo – La Pampa casi Av. San Martín, de 8:00 a 20:00 hs.

A través del formulario online

Fecha límite: miércoles 25 de febrero de 2026

Formulario de inscripción:

https://forms.gle/TYyehwjAdFeg2KHy9