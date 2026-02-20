Murió un trabajador petrolero en un yacimiento cercano a Rincón de los Sauces » Catriel25Noticias.com

Un trabajador petrolero falleció este miércoles al mediodía tras sufrir un paro cardíaco en un yacimiento ubicado en cercanías de Rincón de los Sauces.

Según las primeras informaciones, el operario se descompensó mientras cumplía tareas habituales en el lugar.

Sus compañeros dieron aviso inmediato y se activaron los protocolos de emergencia, pero pese a las maniobras de asistencia no lograron reanimarlo.

El hecho generó conmoción entre los trabajadores del sector y la comunidad petrolera de la zona.

Hasta el momento no se difundió la identidad del operario, mientras se aguarda información oficial sobre lo ocurrido y la intervención de las autoridades correspondientes.

Estación Urbana