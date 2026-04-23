Banco de tierras. Denuncian que se pretende beneficiar a una empresa

En las últimas horas trascendió que en la sesión de este viernes el Concejo Deliberante trataría nuevamente el polémico tema del Banco de Tierras desafectando parcelas destinadas a espacios recreativos.

Las concejales de la oposición además denuncian que se formalizaría la entrega de tierras a un empresario que ya las estaría usufructuando y mostraron documentación con una propuesta de pago concreta. El tema ya pasó por la comisión de labor parlamentaria y será tratado este viernes.

(Documentación publicada en el muro de Facebook Concejal Cofré )

En un correo electrónico enviado en noviembre de 2024 a la Secretaría de Finanzas del municipio, el empresario realiza una propuesta de pago “tal lo conversado” (entrega 15.000.000 y 60 cuotas de 750.000 pesos).

Consultada por este medio, la Secretaria de Finanzas dijo haber recibido el correo pero «nunca fue analizado ni contestado» y desconoció haber negociado y mucho menos llegar a un acuerdo con el empresario. “Es una facultad del Concejo Deliberante”, añadió

También este viernes el Deliberante tratará nuevamente la desafectación de parcelas en barrio Lote Seis y Carod. En este sentido, la Banca del Pueblo que representa a las Juntas Vecinales se expresó este miércoles en radio Alas y pidió a los presidentes barriales que rechacen la iniciativa porque vulnera derechos y perjudica fundamentalmente a las familias y a los niños ya que se estarán perdiendo espacios destinados a la recreación como plazas y espacios verdes”, explicó

(Documentación publicada por la Concejal Elizabeth Cofré)