Banco de tierras. Denuncian que se pretende beneficiar a una empresa

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En las últimas horas trascendió que en la sesión de este viernes el Concejo Deliberante trataría nuevamente el polémico tema del Banco de Tierras desafectando parcelas destinadas a espacios recreativos.

Las concejales de la oposición además denuncian que se formalizaría la entrega de tierras a un empresario que ya las estaría usufructuando y mostraron documentación con una propuesta de pago concreta. El tema ya pasó por la comisión de labor parlamentaria y será tratado este viernes.

plano tierras deinos                                  (Documentación publicada en el muro de Facebook Concejal Cofré )

En un correo electrónico enviado en noviembre de 2024 a la Secretaría de Finanzas del municipio, el empresario realiza una propuesta de pago “tal lo conversado” (entrega 15.000.000 y 60 cuotas de 750.000 pesos).

Consultada por este medio, la Secretaria de Finanzas dijo haber recibido el correo pero «nunca fue analizado ni contestado» y desconoció haber negociado y mucho menos llegar a un acuerdo con el empresario. “Es una facultad del Concejo Deliberante”, añadió

También este viernes el Deliberante tratará nuevamente la desafectación de parcelas en barrio Lote Seis y Carod. En este sentido, la Banca del Pueblo que representa  a las Juntas Vecinales se expresó este miércoles en radio Alas y pidió a los presidentes barriales que rechacen la iniciativa porque vulnera derechos y perjudica fundamentalmente a las familias y a los niños ya que se estarán perdiendo espacios destinados a la recreación como plazas y espacios verdes”, explicó

 

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                                                  (Documentación publicada por la Concejal Elizabeth Cofré)torres tierras



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